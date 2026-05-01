Eclipse solar 2026: en qué países se podrá ver el fenómeno astronómico del año

Cada vez falta menos para uno de los eventos astronómicos más esperados del año. El eclipse solar 2026 ocurrirá el 12 de agosto y tendrá una visibilidad muy particular, ya que no podrá observarse de la misma manera en todos los puntos del planeta.

Según la información difundida por la NASA , el eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. En esos territorios, quienes se ubiquen dentro de la franja de totalidad podrán observar cómo la Luna cubre completamente el disco solar durante un breve período.

El fenómeno astronómico se producirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol. Esa alineación hará que, en una zona muy precisa del planeta, la luz solar quede bloqueada por completo. Fuera de esa franja, el eclipse solar podrá verse solo de manera parcial, es decir, con una porción del Sol cubierta por la Luna.

La zona de totalidad incluirá puntos de Groenlandia, Islandia, el norte de España, sectores de Rusia y una pequeña área de Portugal. Time and Date también incluye entre las ciudades alcanzadas por la totalidad a lugares como Reikiavik, Bilbao, Oviedo, Gijón, Santander y La Coruña, entre otras ubicaciones del norte europeo.

En cambio, el eclipse parcial abarcará una región mucho más amplia. De acuerdo con la NASA, podrá observarse en Europa, África, América del Norte y sectores de los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico. Time and Date también señala que habrá visibilidad parcial en gran parte de Europa, el norte y oeste de África, buena parte de América del Norte y zonas del Ártico .

eclipse solar anular Millones de personas podrán ver una fase parcial del eclipse solar, pero la totalidad quedará limitada a pocos territorios.

La diferencia entre ambas experiencias será clave. En la franja de totalidad, el Sol quedará cubierto por completo durante unos minutos. En las zonas de eclipse parcial, en cambio, el fenómeno será visible como un “mordisco” sobre el disco solar, con distintos niveles de cobertura según la ubicación.

Los cálculos de Time and Date indican que cerca de 980 millones de personas estarán en condiciones de ver alguna fase del eclipse solar 2026. Sin embargo, solo alrededor de 15,2 millones estarán dentro de la zona donde el fenómeno será total.

Además del eclipse solar, agosto tendrá otro atractivo astronómico: la lluvia de meteoros de las Perseidas, prevista para el 12 y 13 de agosto. Más adelante, el calendario también incluirá las Gemínidas, el 13 y 14 de diciembre, y una superluna el 24 de diciembre, en plena Nochebuena.

¿Se va a ver en Argentina?

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no podrá observarse desde Argentina. La trayectoria principal del fenómeno estará concentrada en el hemisferio norte y Sudamérica quedará fuera del área de visibilidad.