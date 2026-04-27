Comenzaron las obras de ensanche en la ruta que une Mendoza con La Pampa

La obra de ensanche sobre la Ruta Nacional 143 que une Mendoza con la provincia de La Pampa ya está en marcha y marca una etapa importante para el sur mendocino. Los trabajos se concentran en el tramo entre calles El Chañaral y El Toledano, donde se busca ampliar la calzada y mejorar la circulación.

Este avance tiene un impacto directo en la circulación diaria, ya que se implementaron cortes totales en horarios definidos. Desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo, entre las 8.00 y las 20.00, no se podrá transitar por ese sector.

La intervención incluye tareas de movimiento de suelo con maquinaria pesada, lo que hace imposible mantener el tránsito habitual. Por eso, las autoridades optaron por interrumpir completamente el paso durante las horas de trabajo.

Desde el 27 de abril y hasta el 3 de mayo, un tramo de Ruta 143 tendrá cortes totales por trabajos de ensanche y mejoras.

Para ordenar el tránsito, se diseñó un esquema de desvíos que permite mantener la conectividad. Quienes circulen desde el este deben ingresar por calles 20 de Junio y Santiago Germanó.

Desde ahí, pueden continuar hacia avenida Sarmiento o tomar El Chañaral con salida a Las Vírgenes. Esta reorganización busca evitar congestiones y distribuir mejor el flujo vehicular.

En el caso del acceso desde el oeste, los vehículos deben circular por El Toledano Sur hacia avenida Sarmiento o por El Toledano Norte para salir a Las Vírgenes. El tránsito está asistido para facilitar la adaptación de los conductores.

Obras en paralelo y qué tener en cuenta

obras ruta 143 en san rafael (3) El ensanche de la calzada en Ruta 143 ya está en marcha y obliga a los conductores a adaptarse a nuevos recorridos. Prensa Gobierno de Mendoza

En paralelo al ensanche, avanzan trabajos de cordones en el tramo que conecta avenida Guillermo Rawson con Santiago Germanó. En este sector no hay cortes totales, pero sí interrupciones parciales que afectan media calzada.

Estas tareas forman parte de un mismo proyecto de mejora integral de la ruta, que busca ordenar la circulación y optimizar la infraestructura. Aunque generan demoras, el objetivo es lograr una vía más eficiente a futuro.

La simultaneidad de frentes de obra explica el movimiento constante en la zona y la complejidad del operativo. Por eso, se insiste en circular con atención y respetar las indicaciones.

Todo esto se financia con fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, lo que permite avanzar en una obra estructural. Mientras tanto, se recomienda manejar con precaución, prever demoras y, si se puede, elegir recorridos alternativos.