Un sanjuanino chocó en Mendoza y descubrieron que llevaba un arma de fuego y conducía una moto robada

Un sanjuanino de 28 años terminó complicado con la Justicia después de sufrir un accidente la noche del martes en Las Heras . El sujeto, llamado Mayco Erwin Fajardo , llevaba entre sus pertenencias un arma de fuego y, además, se descubrió que la moto que conducía había sido denunciada como robada. Por eso, quedó internado con custodia policial tras el siniestro.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 22.30 cuando un hombre circulaba a bordo de un Honda Civic negro hacia el norte de calle Álvarez Condarco y, al llegar al cruce con Tirso Andia , puso el guiñe para doblar hacia el barrio Nuestro Señor de los Milagros .

Mientras el conductor giraba, de forma inesperada, fue impactado en el costado izquierdo por un motociclista que venía tratando de sobrepasarlo. A raíz de eso, el sujeto que iba al mando del rodado menor terminó en el interior de un canal de riego, localizado hacia el oeste del calle Álvarez Condarco .

Hasta la escena arribó personal de la Guardia Urbana Municipal ( GUM ) que asistió al motociclista, ayudándolo a salir del interior del cauce. En ese instante, al subirlo a la camilla del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), que acababa de arriba en ambulancia, advirtieron que llevaba un morral con un arma de fuego en el interior.

Frente a eso, le retiraron el armamente y lo mantuvieron en guarda hasta la llegada de efectivos policiales de la jurisdicción, que posterioremente constataron que se trataba de un revólver calibre 357 , el cual estaba cargado con tres proyectiles, detallaron las fuentes del caso.

Al mismo tiempo, los uniformados verificaron la Motomel Skua en la que se movilizaba el sospechoso y desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) confirmaron que tenía pedido de secuestro desde el viernes 29 de mayo, día en que fue denunciada por un hurto simple.

secuestro arma y moto robada (2) El revólver calibre 357 secuestrado tras el siniestro en Las Heras. Gentileza.

Por su parte, debido a que Fajardo resultó con lesiones por el accidente, tuvo que ser trasladado al Hospital Carrillo para recibir la asistencia médica correspondiente. Aunque, a partir del hallazgo del arma y de confirmarse que la moto que manejaba era robada, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispusieron colocar una consigna policial en la habitación.

En tanto, también se ordenó que, una vez que el hombre oriundo de San Juan recibiera el alta médica, sea alojado en la Subcomisaría Iriarte a disposición de la Justicia.