Se incendió una fábrica de chizitos en Maipú

El incendio habría comenzado en el galpón para luego extenderse a otras habitaciones del lugar. Ocurrió en Maipú.

El incendio se originó en un galpón de la fábrica.

Durante la noche del sábado, un incendio destruyó una fábrica de chizitos ubicada en Coquimbito, Maipú. El fuego consumió gran parte de la propiedad, dejando como saldo la afectación total de un galpón.

Según fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 pasada la medianoche alertó sobre el fuego activo en el lugar, por lo que las autoridades dispusieron el desplazamiento de personal policial y del cuartel central de bomberos.

Según notificaron los efectivos al llegar al lugar, el fuego se habría originado en el interior de un galpón, solicitando la colaboración de Bomberos Voluntarios y personal de Edemsa.

Ministerio de Seguridad Luego de un trabajo conjunto, los efectivos lograron sofocar las llamas, comenzando así con las tareas de enfriamiento. El fuego afectó la totalidad del galpón, una cocina y una oficina de la propiedad.

Desde la oficina fiscal se dispuso la confección de la pericia de bomberos con el objeto de poder determinar el origen del siniestro.