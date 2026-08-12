Una chispa durante un trabajo de soldadura provocó un incendio y destruyó un taller en Maipú

El incendio se originó mientras se realizaban trabajos de soldadura y una chispa alcanzó material con aserrín. Hubo pérdidas en distintos sectores.

El incendio se habría originado luego de que una chispa alcanzara material con acerrín, durante un trabajo de soldadura. Foto: Archivo

Un fuerte incendio se desató durante la madrugada en un taller ubicado en calle Juan Agustín Maza al 3400, en Maipú, y provocó daños importantes en el establecimiento donde funcionaban una carpintería y una metalúrgica. Pese a la magnitud del hecho, no se registraron heridos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 2.50, luego de un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre la presencia de fuego en el interior del lugar. Hasta el establecimiento se desplazaron efectivos de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes trabajaron para controlar las llamas.

El fuego comenzó durante tareas de soldadura Tal y como manifestó el propietario del taller, el incendio se habría iniciado mientras se realizaban trabajos de soldadura. Una chispa habría alcanzado material que contenía aserrín y, a partir de ese momento, el fuego comenzó a propagarse dentro del establecimiento.

Como consecuencia del siniestro, el sector del baño sufrió daños totales, mientras que también resultaron afectadas distintas maderas que se encontraban dentro del taller.