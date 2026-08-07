Se incendió un edificio vecino al de Cristina Kirchner: fuerte operativo con varias dotaciones

Un departamento se prendió fuego a metros de la vivienda de la expresidenta. Los vecinos fueron evacuados.

Un incendio se desató este viernes en un departamento ubicado en un edificio contiguo al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución. Bomberos y personal del SAME trabajan en el lugar mientras se realiza la evacuación preventiva de los vecinos.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el fuego se originó en el tercer piso del inmueble ubicado en San José al 1100 y, al momento de los primeros reportes, los equipos de emergencia continuaban trabajando para controlarlo. Más de cuatro dotaciones intervinieron.

Como consecuencia del siniestro, dos adultos fueron trasladados al Hospital Penna por inhalación de humo. Hasta ahora, no se informó la evacuación de CFK. El operativo también obligó al corte preventivo de las calles San José y Carlos Calvo.