Aníbal Fernández defenestró a La Cámpora: "La campaña 'Cristina Libre' es una aberración"

El exjefe de Gabinete pidió que el voto ordene la pelea del PJ y cuestionó la campaña por la libertad de la expresidenta.

Aníbal Fernández irrumpió en la interna del peronismo con un respaldo explícito a Axel Kicillof y una advertencia para los sectores que no acepten su avance. El exjefe de Gabinete definió al gobernador bonaerense como el único dirigente que hoy reúne condiciones para disputar la Presidencia y sostuvo que un acuerdo político sería la primera salida ante las diferencias dentro del partido.

El dirigente explicó que las primarias permitirían medir el peso real de cada espacio dentro del movimiento. “Los ponemos de a uno y después los contamos”, afirmó al defender una definición mediante las urnas. Fernández también rechazó que los liderazgos dependan de autorizaciones internas o decisiones tomadas desde una mesa partidaria. El exfuncionario aseguró que la legitimidad surge del voto y que los referentes con apoyo social ingresan a la disputa sin pedir permiso.

Así calificó como “una aberración” la consigna “Cristina libre” que promueven sectores cercanos a La Cámpora, y afirmó que nunca participará de una movilización bajo esa frase. La posición expuso una nueva diferencia con la organización que conduce Máximo Kirchner.

El exjefe de Gabinete sostuvo que la condena contra la exmandataria debe discutirse ante organismos internacionales de derechos humanos. Fernández denunció que Cristina Kirchner afrontó dos procesos por los mismos hechos y mencionó la vulneración del principio non bis in idem. El referente peronista consideró que especialistas extranjeros podrían revisar los expedientes y evaluar las irregularidades denunciadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según indicó, podría solicitar una respuesta al Estado argentino.

Ministro de Seguridad de la Nación La Cámpora quedó en la mira y Kicillof tomó ventaja para la carrera de 2027 Fernández profundizó su distancia con La Cámpora al asegurar que no comparte sus ideas ni sus métodos políticos. El exfuncionario sostuvo que algunas decisiones de la agrupación causaron “mucho daño” al peronismo y aclaró que sus diferencias no responden a conflictos personales, sino a desacuerdos sobre la conducción del espacio.