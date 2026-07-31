Licitación, venta de acciones y obras: Cornejo dio detalles de la operatoria en Los Nihuiles

Tras el vencimiento de la concesión de las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles, el Gobierno de Mendoza puso este viernes en marcha el proceso para adjudicar un nuevo proceso de generación de energía hidroeléctrica por los próximos 30 años.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó desde San Rafael que la Provincia recuperó la propiedad de las centrales y que, hasta tanto se complete la licitación, la operación quedará en manos de Emesa con los mismos técnicos y operarios que han estado trabajando hasta el momento.

"Estamos finalizando el contrato de la concesión que teníamos desde el año 1994. Se está cumpliendo el contrato y estamos convocando de forma conjunta una nueva concesión. Intertanto, se va a operar con los mismos empleados e ingenieros a través de Emesa hasta que hagamos una nueva adjudicación", explicó el mandatario.

Cornejo detalló que el proceso se realiza de manera coordinada con el Gobierno nacional porque involucra dos licitaciones diferentes. Por un lado, Mendoza avanzará con la venta de las acciones de la empresa que administrará el complejo, mientras que la Nación otorgará la concesión para la generación y comercialización de la energía dentro del Sistema Argentino de Interconexión.

"Lo hacemos en conjunto con Nación porque licitamos dos cosas distintas. Por un lado las acciones de la empresa y habrá una competencia. Pero el Gobierno nacional concesiona el sistema interconectado nacional donde se venderá la energía", indicó.

Mientras tanto, aclaró que no hay necesidad de invertir dinero para las centrales mientra opere Emesa ya que se cubrirá con el dinero de la venta de la energía eléctrica a Cammesa.

Inversiones para modernizar dos centrales y arreglar otras dos

El gobernador sostuvo que el principal objetivo de la nueva concesión será garantizar inversiones para renovar la infraestructura del complejo hidroeléctrico, sobre todo la central Nihuil I y Nihuil IV; mientras que deberán reacondicionar las dos que quedaron fuera de servicio a raíz de fuertes lluvias en San Rafael, como las centrales Nihuil II y III.

"Hemos podido recuperar la propiedad de estas centrales para la provincia, recibiremos recursos nuevos en esa licitación y además se harán grandes inversiones para sostener la operatividad y poder generar energía. Recordemos que hay dos centrales que se cayeron por accidentes climáticos, y se renovará la tecnología de la I y la IV. Eso lo harán los nuevos concesionarios y a la provincia le quedará el remanente de la venta de las acciones y tendrá también más energía", explicó.

Central Hidroeléctrica Los Nihuiles Prensa Gobierno

Aunque evitó estimar cuánto podría recaudar Mendoza, Cornejo comparó el proceso con otras concesiones hidroeléctricas realizadas en el país.

"Ha habido montos importantes en otras licitaciones, como la de Comahue, de alrededor de US$ 800 millones, pero con más de 4.000 MW de generación. Nosotros estamos en 290 MW. Es un volumen de energía menor, pero para nosotros es importante porque recibimos recursos que no tenemos y, lo más importante, es que se renovarán las cuatro centrales. Es relevante para la producción de Mendoza", señaló.

Licitación en tres meses de Los Nihuiles

Según adelantó el gobernador, el llamado a licitación podría concretarse dentro de los próximos tres meses, aunque aclaró que la adjudicación demandará más tiempo.

"Serán 30 años los plazos de ejecución de ese contrato y la licitación será en breve, podrían ser tres meses. Lleva su tiempo, pero esperamos que la empresa se haga cargo lo antes posible. Estamos haciendo muchas licitaciones, pero estamos bien en los plazos", manifestó.

Mientras tanto, como ya se mencionó, Mendoza continuará percibiendo los ingresos derivados de la generación eléctrica.

"Tenemos recursos de la venta de la energía. Lo que cobraba la empresa lo cobrará la provincia ahora. No hace falta invertir ahora, con la misma generación", explicó.