Tragedia en San Juan: Alfredo Cornejo lamentó lo ocurrido y sumó sus condolencias

El gobernador Alfredo Cornejo posteó un sentido pésame a las familias de las siete personas que murieron en el helicóptero que se cayó en San Juan.

Un helicóptero cayó esta tarde en San Juan, casi en el límite con La Rioja, y murieron las siete personas que viajaban aeronave. La tragedia conmovió a todo el país y cerca de las 18, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo se sumó a las condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas.

El pésame de Alfredo Cornejo "Un hecho de enorme dolor enluta hoy a San Juan y a todo el país. Quiero expresar mi profundo pesar por la pérdida de las siete personas que fallecieron mientras se dirigían a una capacitación sobre combate de incendios forestales. Entre ellas, integrantes de los equipos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias de la provincia, que dedicaban su vida al servicio de la comunidad", escribió en su cuenta oficial de X el gobernador de Mendoza.

"Mis condolencias a sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo. Acompaño al pueblo y al Gobierno de San Juan en este momento de enorme dolor. Mendoza se une a ese sentimiento con respeto y solidaridad", agregó Alfredo Cornejo.

Alfredo Corneje posteó un sentido pésame por la tragedia de San Juan. Gobierno La tragedia de San Juan Esta tarde, murieron los siete ocupantes de un helicóptero que se precipitó en el departamento Valle Fértil, en el límite con La Rioja. La aeronave, identificada como LV-KGR, se dirigía a la provincia vecina para colaborar en el combate de un incendio forestal, en el marco de una capacitación organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, cuando se produjo el siniestro.

La secuencia comenzó a las 10.30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) registró la activación del ELT, el transmisor de emergencia del aparato. La última posición conocida ubicó a la nave en la frontera entre La Rioja y San Juan, un dato que orientó el despliegue inicial de la comisión del Subcentro de Mendoza junto a Protección Civil. Ese equipo fue el encargado de dar con el helicóptero alrededor de las 13.