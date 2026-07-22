El "Tinder minero" que llegó a San Juan en medio de la fiebre del cobre en Argentina

La minería argentina atraviesa uno de los momentos de mayor expectativa de las últimas décadas. Con inversiones multimillonarias proyectadas para los próximos años y una creciente demanda de mano de obra especializada, la necesidad de conectar talento, proveedores y compañías se convirtió en un nuevo desafío para la industria. En ese contexto surgió el “Tinder Minero” , una plataforma que conecta la oferta con la demanda laboral.

Se trata de Minera Match, por la joven Antonella Barbano, que apunta a convertirse en un punto de encuentro para todo el ecosistema minero. La iniciativa funciona como una red de vinculación entre personas que buscan empleo, empresas mineras y proveedores de bienes y servicios. El objetivo es que los usuarios puedan registrarse de manera gratuita, cargar su información y acceder a oportunidades laborales y de negocios vinculadas al sector.

“Se trata de un ecosistema digital, una plataforma en donde empresas y personas pueden conectarse”, explicó Barbano en una entrevista televisiva con Canal 8 de San Juan difundida en las redes sociales del proyecto. Según detalló, la herramienta busca facilitar el acceso a información sobre la industria y permitir que quienes aún no lograron insertarse en el sector encuentren una puerta de entrada.

La propuesta también contempla a las pequeñas y medianas empresas proveedoras, que muchas veces encuentran dificultades para llegar a las grandes compañías mineras. “Las empresas que aún no han podido conectar con sus productos y servicios están buscando cómo mostrarse y vender, y justamente encontrar en ese ecosistema los perfiles y las empresas con las que puedan vincularse”, señaló.

Además de la posibilidad de registrarse y formar parte de la base de datos, Minera Match ofrece un servicio de asesoramiento para mejorar los perfiles profesionales y aumentar las posibilidades de inserción laboral en un sector cada vez más competitivo.

El desafío del empleo minero

La aparición de este tipo de iniciativas coincide con una etapa de fuerte crecimiento de la minería metalífera argentina, particularmente en la región de Cuyo. La demanda de ingenieros, técnicos, operarios especializados, profesionales ambientales, expertos en logística y empresas de servicios se incrementará significativamente si los principales proyectos de cobre avanzan hacia su construcción.

San Juan se posiciona como el principal polo de este fenómeno. La provincia cuenta actualmente con una cartera de proyectos que podría transformar su estructura económica durante la próxima década.

Entre ellos sobresale el Distrito Vicuña, integrado por los proyectos Josemaría y Filo del Sol, considerados entre los descubrimientos cupríferos más importantes del mundo en los últimos años. Ambos emprendimientos concentran inversiones multimillonarias y se encuentran avanzando en etapas de ingeniería, exploración y estudios para su desarrollo.

A su vez, Los Azules continúa con la presentación de estudios y permisos ambientales, mientras busca convertirse en una de las próximas minas de cobre en ingresar en fase constructiva. El proyecto, además, fue uno de los primeros emprendimientos mineros en solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En paralelo, otros desarrollos auríferos como Hualilán y la nueva etapa de Gualcamayo también forman parte de la cartera estratégica de proyectos de San Juan.