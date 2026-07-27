Cornejo recibió al embajador de Chile: qué dijeron del Paso Internacional, minería y turismo

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Casa de Gobierno al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera , con quien dialogó sobre la situación política y económica de Mendoza, Argentina y Chile. Además, avanzaron en una agenda de integración bilateral vinculada a la conectividad, la seguridad, la energía, la minería, el turismo y el transporte aéreo.

En el encuentro también participaron el cónsul general de Chile, David Quiroga Hinojosa, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sanz.

Durante la reunión, Cornejo destacó la importancia de contar con una macroeconomía ordenada para generar condiciones de crecimiento y desarrollo, mientras que Uriarte Herrera se refirió a los desafíos vinculados con la delincuencia y el crimen organizado, y señaló que la seguridad nacional y el orden público constituyen preocupaciones centrales para los países de la región.

En ese sentido, sostuvo que se busca garantizar que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro a cualquier horario y remarcó que, aunque eso no se va a resolver este año, existen señales que permiten pensar que la situación mejorará.

El embajador también destacó que las tasas de delitos han disminuido y planteó que el segundo gran desafío es la reactivación económica. En ese sentido, mencionó la fuga de capitales y el impacto que pueden tener las reformas tributarias, particularmente en materia de Impuesto a las Ganancias.

El Paso Internacional a Chile, nuevamente en el foco

La agenda bilateral ocupó lugar central en la conversación. Uriarte Herrera sostuvo que ambos países deben avanzar en una integración desde todo punto de vista y consideró fundamental mejorar la conectividad terrestre, aérea y energética.

En relación con los pasos fronterizos, señaló que Chile cuenta con 28 pasos y remarcó la necesidad de fortalecer la inversión y la gestión, especialmente en los cruces de mayor relevancia. “Este paso es el más importante”, afirmó al referirse al Sistema Integrado Cristo Redentor, y planteó la necesidad de mejorar la gestión vial y analizar sistemas de concesión que permitan garantizar el despeje de la nieve en las rutas.

Cornejo explicó que Mendoza viene impulsando desde hace tiempo este tipo de iniciativas y recordó que, si bien la frontera se encuentra bajo jurisdicción nacional, la Provincia tiene participación y voz en la agenda vinculada a los pasos Libertadores y Pehuenche. “Las ideas son similares”, sostuvo el Gobernador, quien manifestó su voluntad de avanzar en una agenda conjunta.

El Paso Internacional hacia Chile se encuentra cerrado. X @VALLEOVA

En este sentido, Cornejo informó que el Gobierno nacional adjudicará esta semana la Ruta Nacional 7 por un período de 20 años para su mantenimiento. De las seis empresas que se presentaron, dos son mendocinas. El Gobernador coincidió además con la posibilidad de contar con empresas privadas que garanticen el despeje de la nieve en la ruta.

Uriarte Herrera también propuso avanzar en una mirada binacional para el desarrollo de la conectividad y remarcó que el objetivo no debe ser la competencia entre ambos países, sino la complementariedad. “Lo que tenemos que hacer no es competir, sino complementarnos para competir con el mundo”, afirmó.

Así, ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer la conectividad aérea, impulsar la integración turística y aprovechar el desarrollo de las aerolíneas de bajo costo, que han logrado consolidarse en la región. También se mencionó la importancia de avanzar en soluciones vinculadas al roaming para facilitar la circulación de personas entre ambos países.

Minería y energía en Mendoza y Chile

La minería y la energía fueron identificadas como otros dos ejes estratégicos para profundizar la integración. El embajador destacó el potencial de ambos países y señaló que Chile es deficitario en gas, mientras que Argentina cuenta con disponibilidad para abastecer parte de esa demanda. También se refirió a la posibilidad de avanzar en una mayor integración energética, teniendo en cuenta que en el norte chileno existe disponibilidad de energía eléctrica.

Al respecto, Cornejo señaló que existen dos encuentros previstos para noviembre vinculados con la economía de la energía y consideró que podrían constituir un ámbito adecuado para plantear un acuerdo binacional en materia energética.

En cuanto a la minería, el Gobernador explicó que los gobernadores de la Quinta Región y de Antofagasta han manifestado interés en trabajar de manera conjunta con Mendoza. En este sentido, remarcó la posibilidad de profundizar la cooperación entre las regiones y provincias de ambos países.

Al finalizar el encuentro, el mandatario mendocino puso en valor la importancia de continuar trabajando en una agenda común con Chile y expresó su voluntad de profundizar la cooperación bilateral. “Me gustaría empujar juntos esta agenda y colaborar”, afirmó.