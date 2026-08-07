Cierran la Autopista Illia y la avenida Cantilo: a qué hora empieza el corte y cómo son los desvíos

A partir de esta noche cierran la Autopista Illia y un tramo de la avenida Cantilo por el avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa. El operativo también incluye cambios en la circulación del Paseo del Bajo y desvíos para quienes viajen hacia la zona norte.

El corte empieza este viernes 7 de agosto a las 22 y termina a las 6 del sábado 8. Durante ese lapso no se puede circular por la Autopista Illia en sentido hacia la provincia de Buenos Aires ni por un tramo de la avenida Cantilo.

Este viernes a la noche cortan la autopista Illia por obras.

La restricción responde al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, una intervención que busca mejorar la conectividad en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras dure el operativo, quienes circulen hacia la zona norte tienen estas alternativas:

Una vez finalizado el corte principal, la Autopista Illia vuelve a estar habilitada durante el fin de semana. Sin embargo, la circulación no será completamente normal, ya que entre dos y tres carriles del lado derecho seguirán con restricciones mientras continúan las tareas.

En cambio, en el sentido hacia el centro porteño tanto la Autopista Illia como la avenida Lugones no tienen cortes previstos.

De qué se trata la obra del Paso Bajo Nivel Pampa

La intervención forma parte del plan de infraestructura del Gobierno porteño para mejorar la conexión entre distintos puntos del norte de la Ciudad.

El proyecto contempla la construcción de un paso bajo nivel de aproximadamente 540 metros, que unirá de manera directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera. El corredor pasará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

Entre las principales características de la obra se destacan:

Un paso bajo nivel con cuatro carriles, dos por cada sentido.

Una altura superior a cuatro metros, apta para colectivos, camiones y otros vehículos de gran porte.

Un anillo peatonal metálico de unos 140 metros de diámetro y cerca de 440 metros de recorrido.

Espacios para peatones y ciclistas, además de un mirador con vista al Río de la Plata.

Según las estimaciones oficiales, una vez terminada la obra beneficiará de manera directa a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos por día.