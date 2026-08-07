Tres científicos argentinos fueron reconocidos por sus aportes a la química

La ciencia argentina volvió a distinguir a tres de sus científicos por sus aportes al conocimiento y la innovación. La Fundación Bunge y Born anunció que Omar Azzaroni, Daiana Capdevila y Marcos Tascon son los ganadores de sus Premios Científicos 2026, que este año tienen a la química como disciplina elegida.

El máximo reconocimiento quedó en manos de Azzaroni, doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), investigador Superior del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad. Capdevila y Tascon, ambos investigadores del CONICET, recibieron el Premio Estímulo por sus trayectorias y por el impacto de sus trabajos en distintas áreas de la química.

La ceremonia de entrega se realizará el lunes 14 de septiembre a las 18, en la Sala Argentina del Palacio Libertad, ubicada en Sarmiento 151, en la Ciudad de Buenos Aires.

El jurado destacó en los tres investigadores no solo la calidad de sus trabajos, sino también la formación de recursos humanos, la creación de nuevas líneas de investigación y la capacidad para llevar sus desarrollos más allá del ámbito académico.

En el caso de Azzaroni, sus investigaciones se concentran en ciencia de polímeros, química de superficies, materia blanda y nanotecnología. Sus aportes permitieron avanzar en nuevas líneas de investigación y también impulsaron la transferencia del conocimiento hacia aplicaciones con impacto social y tecnológico.

Esa tarea se tradujo, entre otros resultados, en el desarrollo de patentes y en la creación de una empresa de base tecnológica. Para el jurado, su trayectoria combina excelencia científica, liderazgo académico, innovación y compromiso con el desarrollo del sistema científico argentino.

Azzaroni, además, recibió a lo largo de su carrera distinciones como el Premio Houssay, el Premio Konex y el Georg Forster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt.

Premio Estímulo

El Premio Estímulo 2026 tendrá dos ganadores. Una de ellas es Daiana Capdevila, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigadora Independiente del CONICET, jefa del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Instituto Leloir y profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Su trabajo se desarrolla en los campos de la química estructural, bioquímica y bioinorgánica y busca comprender mecanismos moleculares vinculados con procesos biológicos esenciales y enfermedades infecciosas.

Capdevila combinó herramientas espectroscópicas y métodos fisicoquímicos para estudiar la relación entre estructura, dinámica y función de biomoléculas. El jurado resaltó su producción científica, la consolidación de una línea de investigación propia y su capacidad para formar recursos humanos y dirigir proyectos competitivos.

Entre las distinciones que recibió figuran el Pew-CZI Repatriation Award, el Metallomics Early Career Researcher Award, el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la beca L'Oréal-UNESCO-CONICET.

El segundo Premio Estímulo fue para Marcos Tascon, doctor en Ciencias Químicas por la UNLP, investigador Adjunto del CONICET y profesor adjunto de la UNSAM.

Sus investigaciones se concentran en química analítica, ciencias de la separación y espectrometría de masas, con el desarrollo de nuevas metodologías e instrumentos para analizar muestras complejas.

Sus trabajos tienen aplicaciones en áreas tan diversas como el diagnóstico biomédico, el monitoreo ambiental y el estudio y conservación del patrimonio cultural. Uno de los aspectos destacados por el jurado es que sus herramientas permiten realizar análisis con mínima o nula invasividad.

Tascon también desarrolló una etapa de formación posdoctoral en la Universidad de Waterloo, en Canadá, una institución reconocida por sus trabajos en tecnologías de microextracción, y participó en proyectos y colaboraciones científicas nacionales e internacionales.

La química como eje de los premios 2026

La disciplina elegida por la Fundación Bunge y Born para esta edición es una ciencia que atraviesa numerosos campos del conocimiento. La química permite estudiar la composición, estructura y propiedades de la materia, así como sus transformaciones y su relación con la energía.

Su desarrollo resulta clave para disciplinas como la biología, la medicina, la ciencia de materiales y la nanotecnología, además de intervenir en la creación de nuevas sustancias y materiales.

Los trabajos de los tres premiados reflejan precisamente esa diversidad. Mientras Azzaroni se destaca por sus investigaciones en materiales blandos y nanotecnología, Capdevila aborda problemas vinculados con la química biológica y las enfermedades infecciosas, y Tascon desarrolla herramientas para el análisis de muestras complejas.

El Premio Fundación Bunge y Born se entrega de manera ininterrumpida desde 1964 y constituye uno de los reconocimientos de mayor trayectoria dentro del ámbito científico argentino. El Premio Estímulo, destinado a investigadores jóvenes destacados, se entrega desde 2001.