Las empresas cambian su forma de contratar y ya capacitan a nuevos empleados

La transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial están modificando las demandas del mercado laboral y también las estrategias de las empresas para incorporar personal. Así lo revela Habilidades en Foco, un informe elaborado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

El estudio, realizado a partir de un relevamiento realizado sobre 209 firmas, 50 entrevistas a referentes del sector productivo y el análisis de nueve sectores estratégicos de la economía, señala que el 53,3% de las empresas tiene dificultades para cubrir perfiles técnicos. El problema, sin embargo, no se limita a la cantidad de postulantes disponibles, sino que está relacionado con las competencias que presentan los candidatos a los empleos .

Entre las empresas consultadas, el 84,1% atribuye las dificultades a la falta de habilidades básicas, mientras que el 66,7% las vincula con la ausencia de estudios o formación específica y el 57,5% con la falta de conocimientos técnicos.

Las competencias que más cuesta encontrar están relacionadas con la gestión de la información (29,3%), la programación (24,4%), matemática (23,6%), el manejo de herramientas para presentaciones (22%), idiomas (21,1%) y software para bases de datos (21,1%). También aparecen conocimientos vinculados con contabilidad, finanzas e informática.

Pero el cambio no se limita a los conocimientos técnicos. Las compañías también ponen el foco en las denominadas habilidades blandas. Entre las más valoradas aparecen la responsabilidad y el compromiso, el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis, la adaptación al cambio y la creatividad.

Ante la dificultad para conseguir determinados perfiles, las empresas también están modificando sus mecanismos de contratación. El 47,7% incorpora personas con menor experiencia para capacitarlas dentro de la organización, mientras que el 33,6% elige formar a sus equipos actuales y reasignar funciones. Otras compañías optan por adaptar procesos internos o tercerizar parte de sus operaciones para hacer frente a la falta de determinados perfiles.

Las mayores dificultades para cubrir puestos se concentran en sectores como el automotriz, informática, energía y turismo, actividades en las que la incorporación de nuevas tecnologías y una creciente especialización generan una demanda cada vez mayor de competencias específicas.

“Los datos de este informe nos muestran con total claridad y evidencia que el gran desafío de la educación hoy no es solo un tema de títulos, sino de capacidades estructurales”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

La funcionaria señaló que las dificultades de las empresas para cubrir puestos técnicos obligan a profundizar los cambios en la formación. En ese sentido, remarcó que el mercado laboral no solo requiere conocimientos específicos, sino también habilidades básicas consolidadas y capacidad para adaptarse a un escenario en permanente transformación.

Educación y empleo, frente a un nuevo escenario

A partir de la próxima semana, los resultados del informe serán abordados en distintas mesas sectoriales con participación de empresas, cámaras empresarias, sindicatos, instituciones educativas y organismos públicos que participaron de la elaboración del estudio.

Entre las organizaciones involucradas se encuentran FECOBA, ADEFA, CESSI, CAITA, CADER, CAVEA, Argencon, AHT, Fundación UOCRA, UTHGRA, AOT, COPITEC, IERIC, la Dirección General de Empleo y el Ente de Turismo, entre otras entidades vinculadas con la producción y la formación profesional.

El objetivo será profundizar el diagnóstico y transformar los resultados en nuevas propuestas de capacitación.

“El gran desafío es entender qué necesita hoy el sector productivo para que la formación pueda anticiparse a esos cambios”, afirmó Gustavo Álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro.

Según explicó, el diagnóstico busca aportar información para diseñar políticas que permitan reducir la brecha entre educación y empleo y preparar a las personas para un mercado laboral que atraviesa una transformación permanente.

El informe también proyecta cuáles serán algunas de las competencias con mayor demanda en los próximos años. Entre ellas aparecen las relacionadas con inteligencia artificial, análisis y gestión de datos, Internet de las Cosas (IoT), automatización, movilidad eléctrica, energías renovables y nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos.