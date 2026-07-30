El empleo formal volvió a caer y el salario mínimo ya perdió el 40% de su poder adquisitivo

El mercado laboral formal volvió a mostrar signos de deterioro durante abril. Así lo revela el último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA , que registra la caída del empleo asalariado y un retroceso del poder adquisitivo del salario mínimo.

Según el estudio, el empleo asalariado formal total perdió 8.000 puestos de trabajo en abril, mientras que el empleo asalariado formal del sector privado cayó en 12.000 puestos, profundizando la tendencia negativa observada en los meses anteriores. En comparación con noviembre de 2023, ya se contabilizan 235.000 empleos privados registrados menos.

El informe señala que la pérdida de puestos de trabajo continúa concentrándose principalmente en la industria y el comercio, sectores que lideran la caída desde septiembre de 2025. La minería volvió a registrar una baja en abril, luego de dos meses de recuperación, mientras que la construcción mostró un leve retroceso tras varios meses de estabilidad. También se verificó una reducción en la dotación de personal de empresas pequeñas, medianas y grandes durante mayo.

El estudio también advierte que el deterioro no se limita al empleo. La remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado volvió a caer en términos reales: descendió 3% en marzo y 0,2% en abril, ubicándose por debajo de los niveles registrados en noviembre de 2023. Los datos preliminares correspondientes a mayo anticipan una nueva baja del 2%.

Uno de los datos más preocupantes es la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) . De acuerdo con el informe, en junio volvió a perder poder adquisitivo, con una baja del 0,6% respecto del mes anterior, acumulando una pérdida del 40% en términos reales desde noviembre de 2023.

Los investigadores recuerdan que el fuerte deterioro comenzó tras la aceleración inflacionaria registrada a fines de 2023. En diciembre de ese año el salario mínimo sufrió una caída real del 15%, seguida por otra del 17% en enero de 2024. Si bien posteriormente hubo algunos meses en los que los aumentos nominales lograron acompañar la inflación, la recuperación no alcanzó para revertir la pérdida acumulada.

El documento concluye que el poder adquisitivo actual del salario mínimo es inferior al registrado antes de la crisis de 2001. Además, representa apenas un tercio del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica una pérdida del 66,7% respecto de aquel pico histórico.

El empleo cayó en la mayoría de las provincias

En el análisis territorial, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que durante abril el empleo registrado disminuyó en 15 provincias y aumentó en ocho.

Las mayores caídas porcentuales se registraron en Tierra del Fuego (-1,1%), Catamarca (-1,0%) y Misiones (-0,7%), mientras que los mayores incrementos correspondieron a Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%) y La Rioja (+0,2%).