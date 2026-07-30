Tragedia en San Juan: el doloroso relato del hermano de un comisario que murió en el accidente

La tragedia de San Juan conmovió al país y con el correr de las horas se van conociendo historias desgarradoras de cada uno de los ocupantes del helicóptero que se accidentó ayer en Valle Fértil. Uno de los relatos más conmovedores fue el del hermano del comisario Jorge Carbajal.

Ayer la familia del comisario inspector Jorge Carbajal estaba toda reunida esperándolo para comenzar el festejo del cumpleaños de su mamá. La dolorosa historia la contó su hemano al Diario de Cuyo.

"Ayer, en el cumpleaños de mi vieja, nos íbamos a volver a juntar y no llegó; no llega... todavía está muerto. Ahí estuvo él con nosotros", agregó el hombre visiblemente conmovido.

Carbajal fue una de las siete víctimas fatales del accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil. Mientras concluía el complejo operativo para recuperar los cuerpos de los fallecidos, su hermano José dio un testimonio que fue mucho más allá del parte oficial y puso nombre y dolor a una de las pérdidas de esta tragedia sanjuanina.

Tiempo de San Juan

Un operativo complejo

La recuperación de los cuerpos demandó varias horas y un despliegue considerable de recursos en una geografía adversa. Las tareas habían sido suspendidas el miércoles -por falta de luz y dificultades del terreno- y se retomaron al amanecer del jueves con una coordinación entre la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y equipos de emergencia.

El personal especializado debió trasladar los cuerpos a pie por las serranías hasta alcanzar los vehículos Unimog de Gendarmería, los únicos capaces de circular por ese sector. Desde allí fueron llevados hasta las morgueras instaladas en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, donde comenzaron las primeras actuaciones forenses antes del traslado definitivo a la ciudad de San Juan.

La tragedia de San Juan

Ayer murieron los siete ocupantes de un helicóptero que se precipitó en el departamento Valle Fértil, en el límite con La Rioja. La aeronave, identificada como LV-KGR, se dirigía a la provincia vecina para colaborar en el combate de un incendio forestal, en el marco de una capacitación organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, cuando se produjo el siniestro.

La secuencia comenzó a las 10.30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) registró la activación del ELT, el transmisor de emergencia del aparato. La última posición conocida ubicó a la nave en la frontera entre La Rioja y San Juan, un dato que orientó el despliegue inicial de la comisión del Subcentro de Mendoza junto a Protección Civil. Ese equipo fue el encargado de dar con el helicóptero alrededor de las 13.

Entre los fallecidos se encuentran figuras centrales de la estructura de emergencias de la provincia: el comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de esa fuerza; Carlos Heredia, director de Protección Civil; y el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan. La nómina se completa con Matías Valenzuela, piloto de la aeronave perteneciente a una empresa privada, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.