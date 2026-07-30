Tragedia en San Juan: así fue el complejo operativo para trasladar a las víctimas

El operativo de traslado de los restos se reactivó durante la madrugada del jueves ante la mejora de las condiciones climáticas.

Una multitud silenciosa se congregó este jueves por la tarde frente al Complejo Científico Forense y de Criminalística de Rivadavia, en San Juan, a la espera de los cuerpos de las siete personas que murieron en la tragedia aérea de Valle Fértil. Familiares, amigos, colegas y vecinos se acercaron al edificio movidos por el mismo dolor, en lo que ya se considera el accidente aéreo más grave en la historia reciente de la provincia vecina.

Entre quienes aguardaban había también efectivos policiales y bomberos que compartieron años de servicio con varios de los fallecidos y que ahora despiden a sus camaradas. Al lugar llegaron, además, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quienes acompañaron a los allegados mientras crecía el movimiento en las inmediaciones de la Morgue Judicial.

El arribo de los restos a la capital sanjuanina representa la etapa final de un operativo que se reactivó durante la madrugada del jueves, cuando la luz del día y la mejora de las condiciones climáticas permitieron retomar las tareas en el área donde cayó el helicóptero. Tras varias horas de labor en un terreno de enorme complejidad, los rescatistas consiguieron retirar los cuerpos de la aeronave pasadas las 13:20.

Un traslado por etapas en plena sierra sanjuanina El procedimiento diseñado por las autoridades contempla varias fases. Primero, personal especializado debe transportar los cuerpos a pie hasta el punto donde esperan los Unimog de Gendarmería Nacional, los únicos vehículos capaces de avanzar por los senderos serranos. Desde allí son conducidos hasta las morgueras montadas en el acceso al Parque Provincial Ischigualasto, donde se concretan las primeras actuaciones judiciales y pericias forenses, antes de la derivación definitiva al complejo de Rivadavia, donde la Justicia continuará con las diligencias previas a la entrega a las familias.