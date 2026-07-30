Tragedia por un feroz temporal en Brasil: murieron cinco personas y los impactantes videos muestran el caos

Al menos cinco personas murieron tras el intenso temporal que azotó el sur y el sudeste de Brasil este martes y miércoles, donde ráfagas de viento de hasta 125 kilómetros por hora provocaron graves destrozos, interrupciones del transporte y cortes masivos del suministro eléctrico. En paralelo, las redes sociales se llenaron de impactantes videos que mostraron la magnitud del fenómeno.

Las situaciones más críticas se registraron en los estados de Río de Janeiro y San Pablo , donde los fuertes vientos derribaron árboles, postes de luz y muros, además de causar inundaciones y derrumbes en distintos sectores.

En San Pablo, dos hombres murieron aplastados por árboles y un pescador perdió la vida tras el naufragio de su embarcación. En Río de Janeiro, otras dos personas fallecieron al desplomarse un muro en el turístico barrio de Santa Teresa. Además, un pescador permanecía desaparecido en la localidad costera de Tarituba.

El temporal dejó imágenes impactantes registradas por vecinos y turistas. Videos difundidos en redes sociales muestran a cientos de personas corriendo para abandonar las playas de Copacabana e Ipanema mientras las ráfagas levantaban grandes cantidades de arena y arrastraban sombrillas y reposeras.

Según los bomberos de Río de Janeiro, más de 90 árboles cayeron como consecuencia del temporal . En el barrio de Botafogo, dos enormes ejemplares cayeron a ambos lados de un quiosco sin provocar heridos.

Las autoridades atribuyeron el fenómeno a la aproximación de un frente frío oceánico que sorprendió a la población en una jornada que había comenzado con altas temperaturas y cielo despejado.

X: @MarioBeteta

Vuelos suspendidos y servicios afectados

El temporal también impactó sobre la infraestructura. El aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, suspendió sus operaciones durante dos horas, mientras que el puerto de Santos (el más importante de América Latina) interrumpió temporalmente sus actividades durante el temporal.

X: @CariocasTV

Además, hubo cancelaciones en el transporte marítimo de pasajeros, demoras en otros servicios públicos y numerosos cortes de electricidad, aunque en varias zonas el suministro comenzó a restablecerse con el paso de las horas.

Las autoridades continúan evaluando los daños mientras persisten las tareas para remover árboles caídos y normalizar los servicios afectados por uno de los temporales más intensos registrados en los últimos días.