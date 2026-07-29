Tres playas de Brasil ideales para escapar del frío argentino en agosto

Cuando el invierno todavía domina buena parte de la Argentina, el nordeste de Brasil mantiene temperaturas cálidas, mar agradable y jornadas aptas para las playas . Agosto puede ser una buena ventana para viajar, pero no ofrece las mismas condiciones en toda la región: la lluvia disminuye de manera desigual según el destino.

Las máximas suelen ubicarse entre los 28 °C y los 31 °C, aunque conviene evitar la promesa de “sol asegurado”. La proyección climática para el trimestre julio-septiembre de 2026 anticipa precipitaciones inferiores al promedio en amplias zonas del nordeste brasileño, pero los chaparrones continúan siendo posibles, especialmente sobre la costa de Pernambuco y Río Grande del Norte.

Ubicada en Pernambuco, Porto de Galinhas es conocida por las piscinas naturales que se forman entre los arrecifes cuando baja la marea. El agua templada y la escasa profundidad de algunos sectores la convierten en una alternativa elegida por familias. También hay paseos en jangada, snorkel, excursiones a Maracaípe y recorridos hacia Praia dos Carneiros.

Agosto, sin embargo, todavía forma parte del período más húmedo sobre esta zona del litoral. Es habitual que se alternen lluvias breves con momentos de cielo abierto, por lo que resulta conveniente mantener cierta flexibilidad en el itinerario. El estado del mar y la tabla de mareas son fundamentales para visitar las piscinas naturales: incluso con buen tiempo, una marea elevada puede impedir el paseo.

La puerta de entrada es Recife. Desde el aeropuerto hasta Porto de Galinhas hay cerca de 50 kilómetros y el traslado terrestre suele demandar entre una hora y una hora y media, según el tránsito. Desde Buenos Aires existen opciones directas y con conexión, aunque las frecuencias cambian de acuerdo con la fecha elegida.

Pipa: acantilados, delfines y movimiento nocturno

Pipa combina playas rodeadas de acantilados, sectores de Mata Atlántica y un centro con restaurantes, bares y comercios. Entre sus lugares más conocidos aparecen Praia do Amor, Praia do Madeiro, el Chapadão y Baía dos Golfinhos. La información turística oficial de Brasil destaca que el destino reúne once playas y se encuentra dentro del municipio de Tibau do Sul.

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Durante agosto, las máximas medias en la región de Natal rondan los 29 °C. Las lluvias comienzan a perder intensidad respecto de los meses anteriores, aunque todavía pueden registrarse chaparrones y jornadas ventosas. No suelen ser días completos de mal tiempo, pero tampoco conviene organizar todas las actividades al aire libre sin alternativas.

Para llegar, la ruta más práctica desde la Argentina es volar a Natal y continuar por tierra. El aeropuerto internacional se encuentra a unos 60 kilómetros de Pipa, mientras que la distancia desde el centro de la capital potiguar ronda los 85 kilómetros. El recorrido puede demorar entre una hora y media y dos horas.

Jericoacoara: el clima más seco y el acceso más aventurero

Jericoacoara presenta el escenario más favorable de los tres destinos para quienes priorizan poca lluvia. En Ceará, la temporada seca se extiende de julio a diciembre, de acuerdo con Visit Brasil. Agosto suele ofrecer temperaturas de entre 25 °C y 30 °C, cielos despejados y vientos constantes, muy valorados para practicar kitesurf y windsurf.

La villa conserva calles de arena y está rodeada por dunas, lagunas y manglares dentro de un parque nacional. Lagoa do Paraíso, Pedra Furada, Praia do Preá y Mangue Seco integran los recorridos más buscados. El aeropuerto regional de Jericoacoara queda a unos 30 kilómetros, aunque desde la Argentina suele requerir una conexión dentro de Brasil. Otra posibilidad es volar a Fortaleza y completar un traslado terrestre de aproximadamente 300 kilómetros.

El ingreso final debe organizarse con transportistas habilitados y respetar las reglas del parque. El protocolo del ICMBio limita la circulación por dunas y senderos. Al elegir entre los tres destinos, Porto de Galinhas favorece los viajes familiares, Pipa suma vida nocturna y Jericoacoara ofrece el tiempo más seco, pero exige una logística más extensa.