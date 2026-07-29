Qué pasa con tus redes sociales cuando fallecés: Instagram, WhatsApp y TikTok lo explican

Familiares de usuarios fallecidos pueden solicitar la conversión de perfiles de Facebook e Instagram en cuentas conmemorativas, mientras que WhatsApp las elimina tras 120 días de inactividad.

Las redes sociales se han convertido en una parte indispensable de la cotidianeidad, pero existe un dilema frecuente sobre qué sucede con los perfiles cuando su titular fallece. Cada plataforma cuenta con sus propias reglas y mecanismos para gestionar esta situación.

Las redes sociales más utilizadas a nivel mundial son WhatsApp, X (Twitter), Facebook e Instagram. Allí millones de usuarios comparten con sus seguidores y construyen una identidiad virtual que permanece incluso después de la muerte, que incluye fotografías, conversaciones, videos e información personal.

Facebook e Instagram: la opción de cuenta conmemorativa En el caso de Facebook e Instagram tienen un mecanismo específico. Los familiares o allegados pueden solicitar que el perfil sea convertido en una cuenta conmemorativa, lo que permite conservar sus publicaciones como recuerdos. En este caso se agregan las frases "En memoria de" o "Recordando" junto al nombre del usuario.

Facebook e Instagram tienen una función conmemorativa para recordar a los fallecidos. Imagen creada por ChatGPT También existe la posibilidad de eliminar por completo la cuenta, pero se debe demostrar un vínculo directo con la persona fallecida. La solicitud de baja se envía a través del Formulario de solicitud de eliminación de Instagram. Para hacerlo se necesitan los siguientes requisitos y documentos:

Tu nombre completo y correo electrónico

El nombre de usuario de Instagram de la persona fallecida

de la persona fallecida El certificado o acta de defunción de la persona

Un documento que compruebe que sos familiar directo o el representante legal/heredero WhatsApp y TikTok no tienen función conmemorativa En cambio, WhatsApp tiene un funcionamiento diferente ya que no cuenta con la función conmemorativa. Desde la plataforma informaron que si una cuenta permanece inactiva durante más de 120 días (4 meses), se elimina automáticamente. Esto implica que toda la información acumulada, tanto mensajes como archivos, desparece de la plataforma.