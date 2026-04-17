Milei pierde fuerza en X: su presencia digital cayó 87% en dos años

Un nuevo informe del monitoreo digital en Argentina encendió una señal de alerta para el Gobierno: la centralidad del presidente Javier Milei en redes sociales, especialmente en X , muestra una caída abrupta. Así lo señala el estudio elaborado por QSocial Big Data a través de su sistema QMonitor.

Según ese informe, la actividad en torno al mandatario pasó de 3,1 millones de interacciones mensuales en diciembre de 2023 a apenas 400.000 en marzo de 2026. La baja del 87% en 27 meses marca un cambio de escenario: la red social X dejó de ser su principal bastión digital.

El informe señala una paradoja: mientras la figura presidencial pierde volumen de interacción, el ecosistema de influenciadores oficialistas aumentó su actividad. Sin embargo, ese crecimiento no logra expandir la base de apoyo. Por el contrario, se concentra en reforzar la identidad interna y confrontar con adversarios, sin captar nuevos públicos.

Uno de los datos más llamativos surge del análisis de sentimiento. Cuando la conversación gira en torno a la economía, el balance para el Gobierno es positivo (55,6%). Pero en temas políticos, la tendencia se invierte con un 56% de negatividad.

Esto sugiere que el oficialismo logra instalar logros en materia económica, pero enfrenta mayores dificultades en el plano político cotidiano.

La guerra, el tema que domina la agenda

Aunque la economía sigue siendo el tema más mencionado, el conflicto en Medio Oriente —particularmente la guerra con Irán— generó el doble de interacciones.

El dato clave: el 68% de esas conversaciones incluyen a Milei, y su aparición incrementa la negatividad en 21 puntos. Según el informe, gran parte de la audiencia interpreta ese conflicto como una decisión política del propio Gobierno.

En términos de volumen, los influenciadores oficialistas duplican a los opositores: 48,9 millones de interacciones frente a 21,7 millones.

Pero la diferencia no radica en las ideas, sino en la capacidad de distribución. En plataformas como TikTok, la brecha es aún mayor: 6 a 1.

La oposición, en tanto, logra equiparar la discusión en el terreno económico apelando a testimonios, un formato que compite con los datos y estadísticas del oficialismo.

El dólar, fuera del radar

El informe también destaca un fenómeno inusual en Argentina: la casi desaparición del dólar en la conversación digital, con apenas 16 menciones en un mes.

En un país donde históricamente fue un indicador central del humor social, su ausencia refleja un cambio en la agenda, más vinculado a la estabilidad cambiaria que a una resolución estructural del problema.

El escenario digital, concluye el análisis, muestra un oficialismo con fuerte capacidad de producción de contenido, pero con menor impacto en la conversación general y crecientes desafíos para sostener su centralidad en redes.