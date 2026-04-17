Se vienen los peajes en Mendoza: Milei autorizó el cobro de tarifas en rutas nacionales

El Gobierno nacional autorizó a Mendoza y otras ocho provincias a cobrar peajes en rutas nacionales que atraviesan sus territorios y en el marco del otorgamiento de concesiones para obra pública de reparación y mantenimiento de estos tramos.

A través del Decreto Nº 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei delegó en nueve provincias la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos.

En el Gobierno de Mendoza esperaban con expectativa esta medida para poder avanzar con la habilitación de peajes en las tres rutas nacionales que pasaron a jurisdicción provincial durante tres años. Se trata de los tramos de las rutas 7, 40 y 143 en los que se invertirán parte de los Fondos del Resarcimiento para su remodelación.

Desde la administración de Alfredo Cornejo han adelantado que los peajes planificados se instalarán en el Acceso Este, en el Acceso Sur y en la nueva ruta 143 hacia San Rafael. De todas maneras, aseguran que el cobro se habilitará una vez que estén finalizadas las obras de mejora que durarán algunos años.

La norma oficializada este viernes alcanza además de Mendoza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Estas propvincias requirieron avanzar en esquemas de gestión temporal respecto a ciertos tramos de rutas nacionales.

Concretamente manifestaron el interés en asumir la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus respectivos territorios.

En el decreto publicado este viernes se resalta que las nueve provincias solicitaron que “se las provea de herramientas adecuadas para gestionar el financiamiento de las actividades cuya asunción proponen a través del régimen de concesión de obra pública por peaje”.

Qué dice el decreto que habilita los peajes en rutas nacionales

La norma oficializada este viernes delega en estas nueve provincias la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos.

Las provincias deberán suscribir con la Dirección Nacional de Vialidad convenios que individualicen los tramos de las rutas nacionales de los cuales la jurisdicción local asumirá la responsabilidad.

Asimismo, Vialidad requerirá a las provincias la presentación de, por lo menos, el plan de obras y cronograma de ejecución, con su respectiva justificación técnica; la fuente de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión de obra pública, con el detalle del peaje máximo y plazo de concesión proyectados; y con los proyectos de documentación licitatoria y contractual que regirán los contratos de concesión de obra pública por peaje a celebrarse.

Vialidad también establecerá los mecanismos de supervisión y auditoría respecto de los contratos de concesión de obra pública por peaje que las provincias celebren en el marco de este decreto.

Los fondos obtenidos de la explotación del tramo objeto de concesión no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza, aun cuando tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con aquel.

Los tramos de rutas nacionales involucrados en los convenios no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo Corredor Vial junto con otras rutas o tramos pertenecientes a otra jurisdicción.