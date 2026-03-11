La industria pierde 160 empleos por día, según un informe de la UBA

Una menor demanda interna llevó a una caída de la industria manufacturera, que aún no recupera el terreno perdido y siente el impacto en el empleo.

La cantidad de empresas en Argentina y Mendoza se ha estancado en las últimas décadas.

La industria fue uno de los sectores más golpeados desde que asumió la presidencia Javer Milei. El rubro aún no recuperó el terreno perdido y opera en niveles por debajo de noviembre de 2023.

En ese contexto, el sector manufacturero destruye alrededor de 160 puestos de trabajo por día, debido la caída de la producción, la reducción de la capacidad instalada y la menor injerencia de la actividad industrial dentro de la economía, producto de una debilidad en la demanda interna.

El dato se desprende de un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (Aesial) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

De acuerdo al análisis, desde noviembre de 2023 se perdieron cerca de 100.000 puestos de trabajo industriales, tanto empleos formales como informales. El ritmo de destrucción equivale a unos 5.000 empleos menos por mes y alrededor de 160 por día, lo que refleja el impacto de la caída de la actividad sobre el mercado laboral.

Menor peso en la economía y caída en la capacidad instalada Otro dato alarmante es la pérdida de participación de la industria dentro del PBI, que pasó de representar el 16,5% del PBI en 2023 al 13,7% en 2025.