Industria automotriz 2026: la producción creció un 41% en febrero respecto de enero

La Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ) presentó los datos de actividad del segundo mes del año. Con 15 días hábiles de producción, la industria muestra una recuperación respecto de enero, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados en el mismo periodo de 2025.

Durante febrero se fabricaron 29.632 vehículos (entre automóviles y comerciales livianos). Esta cifra representa una mejora del 41,1% respecto de enero, traccionada por la reactivación tras el receso estival, pero marca una caída del 30,1% en la comparación interanual frente a las 42.419 unidades de febrero de 2025.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, la producción totalizó 50.630 unidades , lo que significa una contracción del 30,1% respecto del año anterior.

Las terminales exportaron 15.991 unidades en febrero, lo que representa el 54% de la producción mensual.

La comercialización hacia la red de concesionarios alcanzó las 36.292 unidades en febrero.

Acumulado bimestral: Las exportaciones alcanzaron las 25.750 unidades , un 23,4% menos que en el primer bimestre del año pasado.

Comparación interanual: El volumen cayó un 28,9% frente a febrero de 2025.

Comparación mensual: Se registró una suba del 63,9% respecto de enero.

El volumen creció un 5,7% frente a enero.

En comparación con febrero de 2025, se registró una baja del 20,4% .

En el primer bimestre se entregaron 70.625 vehículos, un 11,4% menos que en el mismo periodo de 2025.

Industria automotriz Foto: Télam Industria automotriz Télam

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, señaló que es necesario esperar al cierre del primer trimestre para realizar proyecciones más precisas, dado que los datos actuales todavía están influenciados por la estacionalidad habitual del sector.

Asimismo, destacó como un hecho positivo la eliminación definitiva del impuesto interno dentro del marco de la reforma laboral. Según la entidad, esta medida es un paso fundamental para mejorar la competitividad y la sustentabilidad de la industria a largo plazo, permitiendo avanzar en las transformaciones estructurales que el sector requiere.