Suzuki confirmó versiones y precios de su nuevo SUV 100% eléctrico
El primer modelo eléctrico de Suzuki está disponible en cinco versiones, con dos capacidades de batería, dos niveles de acabado y tracción 4x2 o 4x4.
Suzuki confirmó en España las versiones y precios para del e-VITARA. El primer modelo eléctrico de Suzuki está disponible en cinco versiones, con dos capacidades batería, dos niveles de acabado y tracción 4x2 o 4x4. Los precios arrancan desde los 28.675 euros y culminan en los 38.975 euros de la versión tope de gama.
El Suzuki e VITARA ofrece una amplia y original gama de colores: Verde Tierra Perlado Metalizado, Blanco Arctic Perlado, Plata Splendid Perlado Metalizado, Gris Grandeur Perlado Metalizado, Azul Celestial Perlado Metalizado y Negro Perlado. Las cuatro primeras tonalidades, además de la versión en Rojo Opulent, están disponibles en combinaciones bitono, con techo negro, en las versiones con acabado S3.
Además, el nuevo e VITARA ofrece combinaciones de color en su interior según la configuración: en negro total o negro con inserciones en marrón.
Un eléctrico “Made in Suzuki”
El Suzuki e VITARA es el primer modelo eléctrico estratégico global de la firma japonesa. Está basado en plataforma de nuevo desarrollo “HEARTECT-e” específica para eléctricos, y en el concepto de producto “Emotional Versatile Cruiser”.
La filosofía de diseño “High-Tech & Adventure” del Suzuki e VITARA combina la modernidad de un automóvil eléctrico y la naturaleza robusta de un SUV, transmitiendo un carácter aventurero. Sus dimensiones (4.275 mm de longitud, 1.800 mm de ancho, 1.635 mm de altura, y 2.700 mm. de distancia entre ejes), refuerzan su carácter ágil y versátil.
Esta filosofía de diseño se extiende al interior, que incorpora una pantalla integrada con funciones avanzadas, y un robusto salpicadero, consola central y paneles de las puertas.
El sistema eAxle de propulsión eléctrico del e VITARA integra el motor y el inversor, junto con las baterías de litio ferro-fosfato (de 49 o 61 kWh de capacidad). La versión 4x2 ofrece el sistema eAxle en su versión de 106 kW de potencia con la batería de 49 kWh; y de 128 kW con la batería de 61 kWh de capacidad; ambos con 193 Nm de par máximo.
Cómo es el sistema de propulsión del Suzuki eVitara
La versión 4x4 «ALLGRIP-e» atesora toda la experiencia de Suzuki en tecnología de tracción a las cuatro ruedas. Integra dos sistemas eAxle, uno en cada eje, con 128 kW de potencia el delantero y 48 kW de potencia el trasero, con una potencia combinada de 135 kW y un par máximo combinado de 307 Nm.
Antes de su lanzamiento, el Suzuki e VITARA ha ganado el Premio Especial al Coche del Año RJC 2026, promovido por la Asociación de Investigadores y Periodistas del Automóvil de Japón; y fue uno de los candidatos al Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY).