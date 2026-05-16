Kia expande su gama de vehículos utilitarios con este particular modelo

Kia amplía su gama de movilidad accesible dentro de su división Platform Beyond Vehicle (PBV) con la presentación del PV5 WAV Side Entry, un nuevo vehículo adaptado para sillas de ruedas (WAV). El modelo hará su debut europeo en la feria Motability Scheme Live en Birmingham, Reino Unido, a partir del 15 de mayo de 2026.

Desarrollado bajo la estrategia de conversión "Made-In-Plant" (MIP) de Kia , el PV5 WAV Side Entry es una de las varias variantes del PV5 que se producen directamente en las líneas de fabricación de la compañía o a través del centro de conversión especializado de Kia . Este enfoque ayuda a garantizar estándares de calidad uniformes y facilita la producción a gran escala para los mercados europeos.

La PV5 WAV Side Entry introduce una configuración distintiva y pionera en el segmento de furgonetas pequeñas, con acceso lateral para sillas de ruedas, permitiendo el acceso directo desde la acera para usuarios de sillas de ruedas. Su diseño está optimizado para casos de uso en movilidad urbana, incluyendo transporte privado, servicios de taxi y transporte compartido.

El sistema de rampa manual de dos peldaños está diseñado para adaptarse a diferentes condiciones del camino y el pavimento. La rampa ofrece una inclinación máxima de 13,1 grados, o de 11 grados al desplegarse desde una base de 150 milímetros. Además, un módulo de iluminación integrado en el suelo mejora la visibilidad durante el acceso.

El espacio para sillas de ruedas, ubicado en el centro, crea un ambiente más integrado en la cabina para los ocupantes. Las configuraciones de asientos del PV5 WAV Side Entry incluyen una disposición 2-0-3 para uso estándar de pasajeros, o una disposición 2-0-1 que también se adapta a usuarios de sillas de ruedas. Un asiento de la tercera fila abatible y dividido en proporción 60:40 permite que un acompañante viaje junto al usuario de la silla de ruedas.

El Kia PV5 WAV con entrada lateral cuenta con estructuras de piso reforzadas para una mayor durabilidad, mientras que un sistema de anclaje integrado para sillas de ruedas garantiza un posicionamiento seguro durante el transporte.

El PV5 WAV con entrada lateral forma parte de la estrategia más amplia de Kia para vehículos adaptados dentro de su gama de vehículos de movilidad personal (PBV). GM Coachwork, uno de los cinco primeros socios de conversión de PBV aprobados por Kia UK, ofrece ahora tres conversiones del PV5 WAV con entrada trasera, que también se exhiben en la feria Motability Scheme Live.

Estas conversiones del Kia PV5 introducen una gama de vehículos adaptados modernos y flexibles, diseñados para mejorar la independencia de los usuarios de sillas de ruedas. En los modelos eChorus, eQuantum y eNevada PV5 WAV, la línea de GM Coachwork ofrece una ingeniería bien pensada, desde un exclusivo sistema de rampa plegable hasta un portón trasero eléctrico y un despliegue automático de la rampa. Estos vehículos ofrecen movilidad práctica, acceso inclusivo a la segunda fila y capacidad total de conducción desde la silla de ruedas.

En conjunto, estas soluciones ofrecen a los clientes una gama de configuraciones adaptadas a diferentes casos de uso y requisitos normativos en todo el Reino Unido.

Plataforma del Kia PV5 WAV

El PV5 WAV Side Entry se basa en la ingeniería probada del PV5 Passenger, que desde su lanzamiento cuenta con una configuración de asientos 2-3-0 y fue nombrado "Mejor MPV basado en furgoneta" en los premios What Car? Van and Commercial Vehicle Awards de 2026. Se sustenta en la arquitectura E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) de Kia, que ofrece durabilidad a largo plazo, modularidad y conectividad avanzada, incluida la integración con sistemas de gestión de flotas.