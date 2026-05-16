BYD confirmó precio y especificaciones de un nuevo SUV

BYD , el fabricante líder mundial de vehículos de nueva energía (híbridos enchufables y totalmente eléctricos), confirma los precios y las especificaciones para el Reino Unido del SUV ATTO 2 DM-i , con valores a partir de 26.995 libras esterlinas.

La tecnología Dual Mode Super Hybrid se está convirtiendo en una parte cada vez más popular de la gama de productos de BYD , y el ATTO 2 DM-i la hace más accesible que nunca. Tras el éxito del SEAL U, el vehículo más vendido de BYD en el Reino Unido, el SEALION 5 se unió a la familia con un precio de 29.995 libras, poniéndolo al alcance de aún más clientes.

Con el ATTO 2 DM-i , la tecnología híbrida enchufable se introduce en un nuevo segmento con un precio de partida aún más bajo. Al unirse al ATTO 2 totalmente eléctrico en la gama, ofrece a los compradores una mayor flexibilidad en un segmento de gran popularidad.

El diseño exterior ofrece una apariencia robusta de SUV en toda la gama. El acabado Active incluye de serie llantas de aleación de 16 pulgadas, faros delanteros, traseros y luces diurnas LED, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, espejos laterales eléctricos y calefactables, panel de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, tapicería de tela, cuatro puertos USB, sensores de estacionamiento traseros y cámara de visión trasera.

El Boost se basa en estas especificaciones e incorpora aún más equipamiento. Se distingue del Active exteriormente por sus llantas de aleación de 17 pulgadas, barras de techo de aluminio, cristales traseros tintados y techo solar panorámico. Las maniobras de estacionamiento se simplifican gracias a los sensores delanteros, y también incluye retrovisores exteriores plegables eléctricamente.

Interior y equipamiento del BYD ATTO 2 DM-i

El interior del Boost se ha mejorado con tapicería de cuero vegano en el volante y los asientos. La comodidad del habitáculo se optimiza con calefacción tanto en el volante como en los asientos delanteros, que también cuentan con calefacción en los asientos. Los parasoles delanteros incorporan iluminación para los espejos de cortesía, y se han añadido luces de lectura adicionales para los pasajeros de los asientos traseros.

La tecnología mejorada incluye una cámara de visión de 360 grados y carga inalámbrica para smartphones de 50 W, además de un cargador más rápido de 6,6 kW (frente a los 3,3 kW del Active) y la función de transferencia de carga del vehículo.

Servicios Google en el BYD ATTO 2 DM-i

El ATTO 2 EV está a la vanguardia de su clase en lo que respecta a tecnología interior, y la versión DM-i la lleva aún más lejos. Una pantalla táctil de 12,8 pulgadas viene equipada de serie y se beneficia de los Servicios Automotrices de Google (GAS) integrados. Google Maps se convierte en el sistema de navegación propietario, mientras que un Asistente de Google integrado y el acceso a una amplia gama de aplicaciones a través de la tienda Google Play permiten una experiencia de usuario fluida. Como antes, tanto Android Auto como Apple CarPlay vienen de serie. Además de los dos puertos USB-C delanteros del Active (que ofrecen velocidades de 60 W y 18 W) y las dos tomas USB traseras, el Boost añade un compartimento de carga inalámbrica de 50 W.

Estarán disponibles dos opciones de motorización, ambas utilizan el motor naftero Xiaoyun de 1.5 litros de BYD, que ofrece una eficiencia térmica líder en su clase del 43%. El motor actúa principalmente como generador para la parte eléctrica del tren motriz, impulsando las ruedas directamente solo bajo carga pesada. La potencia total varía según el nivel de equipamiento; el Active produce 165 HP y un par máximo de 300 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos. El Boost aumenta la potencia total a 212 HP manteniendo el mismo máximo de 300 Nm, reduciendo el sprint de 0 a 100 km/h a 7,5 segundos.

Como siempre con la tecnología DM-i, la eficiencia es su principal fortaleza. La energía se suministra al motor eléctrico no solo a través del motor naftero de cuatro cilindros y 1.5 litros, sino también mediante una batería de 7.8 kWh, suficiente para permitir hasta 50 km de conducción en modo totalmente eléctrico y una autonomía total de 926 km.

La batería del Boost, de 18 kWh, ofrece más del doble de capacidad. Esto permite hasta 150 km de conducción en modo totalmente eléctrico y una autonomía combinada de 1.000 km, cifras sin precedentes en el segmento. El resultado son cifras de consumo de combustible combinado ponderado de 11.7 l/100 km para el Active y 6.1 l/100 km para el Boost.

Por otra parte, el ATTO 2 DM-i ofrece gran parte del atractivo del ATTO 2 EV. Con 4.330 mm de largo, 1.830 mm de ancho (sin incluir los retrovisores) y 1.675 mm de alto, se sitúa entre los SUV supermini de proporciones generosas, lo que se traduce en un interior espacioso tanto en la parte delantera como en la trasera. Con 425 litros, el baúl tiene mayor capacidad que muchos compactos familiares de tamaño medio.