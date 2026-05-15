El Jeep Compass mantiene su liderazgo como el SUV mediano más vendido en 2026

El Jeep Compass se mantiene como líder entre los SUV medianos en 2026. El modelo, que fue el SUV compacto más vendido del país durante los últimos 9 años, también fue el más vendido en su categoría en abril, con 4.219 matriculaciones, manteniendo su liderazgo entre los SUV medianos en Brasil.

El Jeep Compass opera en un segmento altamente competitivo y mantiene su liderazgo, incluso con la llegada de nuevos competidores. Con una gama repleta de tecnología y potencia, combina alto rendimiento, tecnología, seguridad y una capacidad todoterreno sin igual en su clase.

El Compass también incorpora el aclamado motor Hurricane, que ahora cuenta con una versión de combustible flexible de 272 hp, aún más adaptada al mercado y a los clientes brasileños.

El tope de gama, el Compass Blackhawk Flex , entrega 272 HP y 400 Nm de torque, acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,3 segundos y ofrece la capacidad todoterreno que es la esencia de la marca Jeep, con tracción 4x4 que permite un excelente desempeño en todo tipo de terrenos.

Dotado de 7 airbags, paquete de servicios conectados Adventure Intelligence Plus con Alexa en el vehículo (que proporciona asistencia en tiempo real, internet a bordo y navegación integrada), asientos eléctricos para conductor y pasajero, retrovisores exteriores plegables automáticamente, llantas de aleación de 19 pulgadas, baúl automático con sensor de proximidad y techo solar panorámico, el Compass Blackhawk Flex dispone de un paquete de equipamiento completo.

En un mes que vio la llegada de los nuevos Renegade y Commander con tecnología MHEV, Jeep matriculó 8.528 unidades, alcanzando las 35.774 matriculaciones en los primeros cuatro meses de 2026.

La gama Jeep en Brasil

Jeep mantiene su fuerza comercial con sus SUV producidos en el país, alcanzando una participación de mercado del 5% en Brasil. Los modelos Renegade, Compass y Commander ofrecen tecnología, seguridad, capacidad 4x4 y una garantía de 5 años.