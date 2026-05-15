Kia comienza la producción de un nuevo modelo en Europa

La producción del nuevo Kia XCeed comenzará el 29 de mayo en su planta de ilina, Eslovaquia. Diseñado para un "estilo de vida sofisticado, siempre conectado y activo", este crossover/hatchback combina un diseño moderno y refinado, acorde con la filosofía «Opposites United» de Kia, con los últimos avances en tecnología y funciones prácticas.

Se fabricará junto con el Kia Sportage, el EV4 y el EV2, lo que reforzará aún más la creciente y diversa gama de productos de Kia en Europa.

«El inicio de la producción del nuevo XCeed supone un paso emocionante en las operaciones de Kia en Europa, a partir del éxito continuado de un modelo bien consolidado y valorado en esta región», afirmó Soohang Chang, Presidente y Director General de Kia Europe. «Las líneas de producción modernizadas en nuestra planta de Kia Slovakia permitirán fabricar el nuevo XCeed junto con una gama cada vez más amplia de modelos electrificados. Diseñado para reforzar nuestra posición en el segmento C europeo, altamente competitivo, mejora nuestra oferta a los clientes. Asimismo, se une a la ya extensa y flexible combinación de sistemas de propulsión de Kia: desde gasolina e híbridos ligeros hasta vehículos totalmente eléctricos».

Con una actualización integral del modelo, tecnología mejorada y una gama de sistemas de propulsión que incluye opciones de nafta e híbridas ligeras, el nuevo Kia XCeed presenta una propuesta convincente y equilibrada en el mayor y más exigente segmento del mercado europeo.

El Kia XCeed constituye una propuesta versátil para los clientes que buscan estilo, prestaciones y practicidad cotidiana. Partiendo de su última actualización de 2022, combina un diseño elegante con un carácter más dinámico y propio de un crossover. Además, está dotado de las últimas funciones de conectividad, incluida una pantalla de infoentretenimiento doble de 12,3 pulgadas (31 cm); prácticas, como la Digital Key 2.0 y un confort de marcha superior.

Producción europea de Kia en Eslovaquia

La planta de fabricación de Kia en ilina ha sido una pieza clave de las operaciones europeas de la empresa desde su inauguración en 2004. Con una superficie de casi 2 km2, la planta consta de cinco áreas de producción principales (prensa, carrocería, pintura, motor y montaje) y da empleo a unas 3.700 personas, con el apoyo de más de 600 robots.

En el próximo mes de diciembre se cumplirán dos décadas de producción europea en la planta.