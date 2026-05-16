Nuevo Audi Q9: el SUV de lujo con siete plazas y puertas eléctricas

El futuro Audi Q9 llegará en 2026 con un enfoque total en la experiencia a bordo, destacando su sistema de sonido 4D y una configuración de asientos tipo clase ejecutiva.

Audi presentó un adelanto de su nuevo buque insignia: el Audi Q9. Este SUV de grandes dimensiones se posiciona como el modelo más espacioso y exclusivo de la marca, diseñado para ofrecer una experiencia de "clase ejecutiva" tanto en viajes familiares como de negocios.

En pocas palabras Lanzamiento y características: El nuevo Audi Q9, que llegará en 2026, se presenta como el SUV de lujo más espacioso de la marca, con configuraciones de seis o siete plazas y puertas eléctricas automáticas.

El nuevo Audi Q9, que llegará en 2026, se presenta como el SUV de lujo más espacioso de la marca, con configuraciones de seis o siete plazas y puertas eléctricas automáticas. Experiencia a bordo: Destaca un techo panorámico inteligente, sistema de sonido Bang & Olufsen 4D con actuadores en los asientos y materiales sustentables como lana de alpaca y microfibra Dinamica.

Destaca un techo panorámico inteligente, sistema de sonido Bang & Olufsen 4D con actuadores en los asientos y materiales sustentables como lana de alpaca y microfibra Dinamica. Tecnología y practicidad: Incluye carga inalámbrica rápida, puertos USB-C de alta potencia, gestión de equipaje con rieles y un baúl que se oscurece automáticamente para privacidad.

Incluye carga inalámbrica rápida, puertos USB-C de alta potencia, gestión de equipaje con rieles y un baúl que se oscurece automáticamente para privacidad. Innovación en sonido e iluminación: El sistema de audio 4D se sincroniza con la Luz de Interacción Dinámica (IAL), complementado por parlantes en apoyacabezas y actuadores en asientos que permiten sentir las vibraciones. Resumen generado por Thinkindot AI

Habitabilidad y confort: el salón de lujo de Audi El espacio es el atributo central del Q9, permitiendo configuraciones versátiles según la necesidad del usuario:

Configuración de seis plazas: Incluye dos asientos individuales en la segunda fila con ajuste eléctrico, ventilación y un nivel de confort superior.

Modelo de siete plazas: La segunda fila permite instalar hasta tres sillas infantiles, mientras que la tercera fila cuenta con respaldos que se abaten de forma eléctrica para ampliar el espacio de carga.

Puertas eléctricas inteligentes: Por primera vez, las cuatro puertas cuentan con apertura y cierre automático mediante un botón, la aplicación myAudi o sensores de proximidad que detectan obstáculos y ciclistas para mayor seguridad. Audi Q9 Audi Q9 Audi Tecnología inmersiva y ambiente a bordo El interior del Q9 está diseñado para estimular los sentidos a través de innovaciones en iluminación y sonido:

Techo panorámico inteligente: Con 1,5 metros cuadrados, el cristal laminado tiene transparencia regulable. Se puede oscurecer por segmentos para evitar el deslumbramiento sin necesidad de un parasol físico.

Sonido Bang & Olufsen 4D: El sistema de audio se sincroniza con la Luz de Interacción Dinámica (IAL) . Incluye parlantes en los apoyacabezas para llamadas privadas y actuadores en los asientos que permiten "sentir" las vibraciones de la música.

Materiales sustentables y premium: La cabina utiliza fibras de lana de alpaca, microfibra Dinamica y cuero Nappa, combinados con molduras de madera de fresno natural o fibra de carbono. Soluciones de carga y practicidad Pensado para los viajes largos, el Q9 integra soluciones modernas de almacenamiento: