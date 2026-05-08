Ya están disponibles las nuevas motos de Suzuki: GSX-R125 Y GSX-S125 2027

Suzuki traslada su experiencia en motos deportivas al segmento de 125cc con una nueva generación de modelos, disponibles desde 50 euros al mes.

Suzuki refuerza su presencia en la categoría de 125 cc con dos motos que comparten una sólida base técnica, pero responden a planteamientos claramente diferenciados: la GSX-R125, concebida para quienes buscan una deportiva ligera con auténtica inspiración Racing; y la GSX-S125, orientada a un uso más urbano y versátil, sin renunciar al carácter y a la emoción de conducción.

Ambas encarnan con fidelidad la visión de Suzuki en la pequeña cilindrada: motos accesibles, eficientes y fáciles de disfrutar, desarrolladas con el mismo rigor técnico que define a los modelos de mayor cilindrada de la marca. El resultado es una dupla que traslada al segmento de acceso valores esenciales del universo Suzuki como la ligereza, la agilidad, la fiabilidad y una marcada vocación deportiva.

Características de las nuevas motos de Suzuki Suzuki GSX-R125 Suzuki GSX-R125

La GSX-R125 representa la esencia más pura de la familia GSX-R. Su carrocería aerodinámica, su imagen afilada y su clara conexión visual con la saga la convierten en una moto de fuerte personalidad, diseñada para ofrecer una presencia inequívocamente Racing. Su estética, sus proporciones compactas y el trabajo aerodinámico del conjunto refuerzan una identidad pensada para quienes valoran la deportividad tanto en el diseño como en las sensaciones.

Por su parte, la GSX-S125, adopta un enfoque naked que combina dinamismo, funcionalidad y una gran facilidad de uso. Compacta, ligera y manejable, ha sido concebida para desenvolverse con soltura en la ciudad y responder con viveza en carretera, con una imagen moderna y directa que expresa su carácter deportivo desde una óptica práctica y polivalente.