JAC Motors lanza su plan de ahorro en cuotas

JAC MOTORS marca un hito en la industria automotriz, como la única marca importada que ofrece plan de ahorro. A partir del 1° de mayo, la marca pone a disposición de los clientes un plan de ahorroactivo, facilitando el acceso a sus modelos SUV y pickups. Para que todos puedan tener un JAC 0km.

¿Qué significa esto para el cliente? La propuesta fue diseñada para ser transparente y directa, eliminando las complicaciones habituales de los contratos financieros:

"Buscamos que el cliente pueda tener su auto sin vueltas”, afirmó Daniel Argento, Gerente general de JAC MOTORS Argentina. Y agregó: “nuestro objetivo es que 3 de cada 10 autos de la marca se vendan a través de esta nueva herramienta".

Transparencia digital y presencia nacional Para que el proceso sea sencillo, los suscriptores podrán seguir todo el avance de su plan (desde cuánto pagaron hasta cuándo les toca el auto) de manera online.

Red de concesionarios de JAC en Argentina

Además, la marca cuenta con una red de más de 20 concesionarios y un equipo de casi 80 vendedores en todo el país, lo que asegura una atención personalizada en cada provincia.

Para quienes no busquen un plan de ahorro, JAC MOTORS también anunció que mantiene acuerdos vigentes con distintos bancos para ofrecer préstamos personales y créditos especiales para emprendedores, para que comprar un JAC sea lo más fácil posible.