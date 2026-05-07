Presenta:

Mdz Autos

|

industria

Industria automotriz argentina: cómo cambia la exportación con el tratado con Europa

El sector automotor busca consolidar su perfil exportador mediante el nuevo tratado Mercosur-UE, que facilita la integración con las casas matrices y promueve la inversión en tecnologías sustentables.

Redacción MDZ

Industria automotriz

Industria automotriz

Volkswagen
Industria automotriz

Industria automotriz

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) participó activamente de la jornada informativa sobre la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, celebrada en el Palacio San Martín. El encuentro, organizado tras la entrada en vigencia provisional del pilar comercial el pasado 1° de mayo de 2026, sirvió para analizar el nuevo escenario que se abre para la producción local.

Desde la entidad destacaron el rol técnico de la Cancillería y la Secretaría de Industria, subrayando que este pacto es una herramienta estratégica para integrar a las terminales argentinas en las cadenas globales de valor.

Un puente para inversiones y especialización

Para ADEFA, el acuerdo funciona como un nexo directo con las casas matrices europeas, facilitando la toma de decisiones sobre nuevos proyectos productivos en el país.

  • Previsibilidad: El marco normativo compartido brinda la seguridad jurídica necesaria para que las fábricas locales compitan por la asignación de modelos globales.

  • Perfil exportador: Se busca profundizar la estrategia de especialización y complementación productiva, orientada principalmente a los mercados externos.

  • Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, señaló: “Este nuevo acuerdo contribuye a potenciar el perfil exportador de nuestro sector... funciona como una herramienta estratégica para integrarnos más a las cadenas globales de valor”.

Industria automotriz
Industria automotriz

Industria automotriz

Transformación tecnológica y movilidad sustentable

En un contexto de cambio hacia la electrificación, el acuerdo se posiciona como un motor para acelerar la transferencia de tecnología y el desarrollo de proveedores locales:

  • Transferencia de Know-how: Facilita la llegada de conocimientos técnicos avanzados desde Europa.

  • Atracción de capitales: El tratado traccionará inversiones específicas en modelos de movilidad sustentable.

  • Integración de origen: La acumulación de origen bilateral permitirá que materiales europeos sean considerados como locales al incorporarse en autos fabricados en Argentina, facilitando el cumplimiento de las metas de contenido regional.

Implementación técnica: declaración de origen y REX

A partir de mayo de 2026, las empresas automotrices y exportadores en general comienzan a operar bajo nuevas reglas de facilitación comercial:

  • Autocertificación: Se elimina la necesidad de certificados físicos sellados. El exportador ahora emite una Declaración de Origen directamente en la factura comercial.

  • Sistema REX (Exportador Registrado): Los operadores deberán registrarse ante las autoridades competentes para certificar el origen preferencial de sus productos.

  • Reducción arancelaria: Para bienes industriales, se inicia un proceso de desgravación que, según el producto, puede ser inmediato o completarse en un plazo de hasta 4 años.

Archivado en

Notas Relacionadas