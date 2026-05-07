Industria automotriz argentina: cómo cambia la exportación con el tratado con Europa

El sector automotor busca consolidar su perfil exportador mediante el nuevo tratado Mercosur-UE, que facilita la integración con las casas matrices y promueve la inversión en tecnologías sustentables.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) participó activamente de la jornada informativa sobre la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, celebrada en el Palacio San Martín. El encuentro, organizado tras la entrada en vigencia provisional del pilar comercial el pasado 1° de mayo de 2026, sirvió para analizar el nuevo escenario que se abre para la producción local.

Desde la entidad destacaron el rol técnico de la Cancillería y la Secretaría de Industria, subrayando que este pacto es una herramienta estratégica para integrar a las terminales argentinas en las cadenas globales de valor.

Un puente para inversiones y especialización Para ADEFA, el acuerdo funciona como un nexo directo con las casas matrices europeas, facilitando la toma de decisiones sobre nuevos proyectos productivos en el país.

Previsibilidad: El marco normativo compartido brinda la seguridad jurídica necesaria para que las fábricas locales compitan por la asignación de modelos globales.

Perfil exportador: Se busca profundizar la estrategia de especialización y complementación productiva, orientada principalmente a los mercados externos.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, señaló: “Este nuevo acuerdo contribuye a potenciar el perfil exportador de nuestro sector... funciona como una herramienta estratégica para integrarnos más a las cadenas globales de valor”. Industria automotriz Industria automotriz Transformación tecnológica y movilidad sustentable En un contexto de cambio hacia la electrificación, el acuerdo se posiciona como un motor para acelerar la transferencia de tecnología y el desarrollo de proveedores locales:

Transferencia de Know-how: Facilita la llegada de conocimientos técnicos avanzados desde Europa.

Atracción de capitales: El tratado traccionará inversiones específicas en modelos de movilidad sustentable.

Integración de origen: La acumulación de origen bilateral permitirá que materiales europeos sean considerados como locales al incorporarse en autos fabricados en Argentina, facilitando el cumplimiento de las metas de contenido regional. Implementación técnica: declaración de origen y REX A partir de mayo de 2026, las empresas automotrices y exportadores en general comienzan a operar bajo nuevas reglas de facilitación comercial: