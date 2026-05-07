BMW X3 30 xDrive M Sport en Argentina: precio y detalles de la nueva versión

La nueva apuesta de BMW en Argentina combina la tracción integral xDrive con la suspensión deportiva M y el innovador tablero Curved Display.

BMW anunció el lanzamiento de la BMW X3 30 xDrive M Sport, una variante que llega para completar la oferta del exitoso SAV (Sports Activity Vehicle) mediano en el país. Esta configuración se posiciona estratégicamente entre las versiones 20 xDrive y la prestacional M50 xDrive, ofreciendo un equilibrio entre eficiencia híbrida y ADN deportivo.

Importada desde la planta de Spartanburg, Estados Unidos, esta versión destaca por su tecnología mild hybrid y el paquete estético y dinámico M Sport.

BMW X3 30 xDrive M Sport BMW X3 30 xDrive M Sport BMW Mecánica y rendimiento eficiente La nueva X3 30 xDrive incorpora un sistema de hibridación ligera que optimiza el consumo y mejora la respuesta del motor:

Motorización: Propulsor térmico de cuatro cilindros y 2.0 litros (255 hp) asistido por un sistema eléctrico de 48V (11 hp).

Potencia máxima combinada: 258 hp.

Torque: 400 Nm.

Transmisión: Automática Steptronic de 8 velocidades con tracción integral inteligente xDrive.

Prestaciones: Acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.

Eficiencia: Registra un consumo promedio cercano a los 7 litros cada 100 kilómetros (ciclo WLTP). Al contar con tecnología de electrificación, el modelo es susceptible de recibir beneficios impositivos (como la exención de patentes) en diversos distritos de Argentina.

BMW X3 30 xDrive M Sport BMW X3 30 xDrive M Sport BMW Equipamiento de confort y seguridad premium La versión M Sport no solo suma agilidad mediante su suspensión deportiva M, sino que también ofrece un alto nivel de sofisticación tecnológica: