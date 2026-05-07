BMW X3 30 xDrive M Sport en Argentina: precio y detalles de la nueva versión
La nueva apuesta de BMW en Argentina combina la tracción integral xDrive con la suspensión deportiva M y el innovador tablero Curved Display.
BMW anunció el lanzamiento de la BMW X3 30 xDrive M Sport, una variante que llega para completar la oferta del exitoso SAV (Sports Activity Vehicle) mediano en el país. Esta configuración se posiciona estratégicamente entre las versiones 20 xDrive y la prestacional M50 xDrive, ofreciendo un equilibrio entre eficiencia híbrida y ADN deportivo.
Importada desde la planta de Spartanburg, Estados Unidos, esta versión destaca por su tecnología mild hybrid y el paquete estético y dinámico M Sport.
Mecánica y rendimiento eficiente
La nueva X3 30 xDrive incorpora un sistema de hibridación ligera que optimiza el consumo y mejora la respuesta del motor:
Motorización: Propulsor térmico de cuatro cilindros y 2.0 litros (255 hp) asistido por un sistema eléctrico de 48V (11 hp).
Potencia máxima combinada: 258 hp.
Torque: 400 Nm.
Transmisión: Automática Steptronic de 8 velocidades con tracción integral inteligente xDrive.
Prestaciones: Acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Eficiencia: Registra un consumo promedio cercano a los 7 litros cada 100 kilómetros (ciclo WLTP).
Al contar con tecnología de electrificación, el modelo es susceptible de recibir beneficios impositivos (como la exención de patentes) en diversos distritos de Argentina.
Equipamiento de confort y seguridad premium
La versión M Sport no solo suma agilidad mediante su suspensión deportiva M, sino que también ofrece un alto nivel de sofisticación tecnológica:
Tecnología a bordo: Incorpora el sistema BMW Curved Display, que integra el tablero digital y la pantalla central en un solo bloque curvo.
Confort: Techo de cristal panorámico, climatizador automático de tres zonas y un sistema de sonido premium firmado por Harman Kardon.
Estética M: Llantas de aleación M de 19 pulgadas y detalles exteriores deportivos característicos de la división M de BMW.
Asistencias al conductor: Incluye los paquetes Driving Assistant y Driving Assistant Plus, que proporcionan funciones de conducción semiautónoma y seguridad activa.
Gama y precios en Argentina
Con esta incorporación, la familia X3 queda conformada por tres niveles de equipamiento y motorización:
-
BMW X3 20 xDrive xLine: USD 82.900.
BMW X3 30 xDrive M Sport: USD 97.900.
BMW X3 M50 xDrive M Performance: USD 125.900.