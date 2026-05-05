El nuevo BMW System 8 Carbon llega a la colección 2026 con tecnología MIPS y certificación ECE 22-06, consolidándose como el referente en cascos abatibles de alta gama.

BMW Motorrad System 8: 50 años de historia y evolución en cascos para moto

BMW Motorrad System 8: 50 años de historia y evolución en cascos para moto

Desde el lanzamiento de su primer modelo en 1975, BMW Motorrad ha liderado la innovación en seguridad y confort para motociclistas. Lo que comenzó como una colaboración para crear un casco integral ligero, evolucionó en 1981 con el concepto del System Helmet, una pieza revolucionaria con mentonera abatible que transformó la industria.

Hoy, la marca presenta su octava generación con los modelos System 8 y System 8 Carbon, consolidando cinco décadas de desarrollo técnico y protección de vanguardia.

Hitos de la evolución: del System I al System 7 Carbon A lo largo de los años, cada generación del System Helmet introdujo mejoras significativas en aerodinámica, materiales y tecnología:

System I y II (Años 80): Introdujeron la mentonera desmontable y optimizaciones en túnel de viento para reducir el ruido. El modelo II sumó el sistema de canales de aire para una ventilación sin corrientes.

System 4 y 4 EVO (1997-2001): Incorporaron materiales como Kevlar y carbono. El modelo EVO fue el primero en cumplir con la norma ECE 22-05 y sumó el forro desmontable de materiales técnicos.

System 5 y 6 (2005-2009): Se enfocaron en la aeroacústica, logrando niveles de ruido de solo 86 dB(A). El System 6 integró por primera vez la visera solar ajustable y el mecanismo de cuatro articulaciones.

System 7 Carbon (2017): Marcó un quiebre con su carcasa íntegramente de carbono, ofreciendo una ligereza inédita y la posibilidad de convertirlo en un casco abierto de forma sencilla. BMW Motorrad System 8: 50 años de historia y evolución en cascos para moto BMW Motorrad System 8: 50 años de historia y evolución en cascos para moto BMW El nuevo System 8 Carbon: seguridad y tecnología para 2026 Como sucesor del exitoso System 7, el nuevo System 8 Carbon se integra a la colección 2026 cumpliendo con la exigente norma ECE 22-06. Este modelo representa el máximo nivel de protección y confort disponible actualmente.

Protección avanzada y materiales livianos