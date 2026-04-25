Nuevo BMW Serie 7 2027: tecnología Neue Klasse y 720 km de autonomía

Con una pantalla Theatre Screen de 8K para los pasajeros y el sistema Panoramic iDrive, el nuevo BMW Serie 7 redefine la experiencia digital en el segmento de lujo.

Desde su debut en 1977, el BMW Serie 7 ha sido el faro tecnológico de la marca bávara. Ahora, en su séptima generación, este sedán de lujo presenta la actualización más profunda de su historia, actuando como el puente definitivo hacia la Neue Klasse. No es solo un auto nuevo; es el despliegue de una arquitectura digital y mecánica que definirá a todos los BMW del futuro.

Con su estreno mundial realizado este 22 de abril de 2026, la producción comenzará en la planta de Dingolfing para iniciar el lanzamiento global en julio de 2026.

Proyecto nuevo - 2026-04-23T130229.558 BMW Serie 7 BMW Diseño exterior: Presencia monolítica y elegancia de lujo El nuevo lenguaje de diseño de BMW para su segmento de elite se aleja de lo convencional para abrazar formas más puras y tecnológicas:

Frontal Impactante: Destaca la parrilla de riñones BMW Iconic Glow junto a faros de cristal minimalistas que crean una firma lumínica inconfundible.

Personalización Superior: Se introduce el acabado BMW Individual Dual-Finish (bitono), una innovación que combina maestría artesanal con precisión robótica.

Nuevas Dimensiones: Por primera vez, se ofrecen llantas de 22 pulgadas de fábrica, complementando las de 20 pulgadas de serie para una postura más atlética. Interior: Un cine privado sobre ruedas El habitáculo del Serie 7 ha sido transformado en un ecosistema digital de ultra lujo donde el confort se une a la productividad:

BMW Panoramic iDrive: Debutan el sistema operativo BMW OS X y la BMW Passenger Screen , una pantalla exclusiva para el acompañante.

BMW Theatre Screen: Los pasajeros traseros pueden disfrutar de una experiencia cinematográfica con streaming en resolución 8K , videojuegos y videollamadas.

Ambiente Refinado: Materiales como cuero, madera, cristal y metal se combinan con el Executive Lounge y un sistema de sonido Bowers & Wilkins con Dolby Atmos .

Puertas Automáticas: Las unidades actualizadas mejoran la interacción y el acceso al vehículo de manera totalmente eléctrica. Motorizaciones: El poder de la elección y 720 km de autonomía BMW mantiene su compromiso con la apertura tecnológica, ofreciendo una gama que se adapta a cada mercado: