Jeep anuncia el reposicionamiento del Wrangler y condiciones especiales para Renegade y Compass

Jeep anuncia un reposicionamiento de precio para Wrangler y al mismo tiempo ofrece bonificaciones para sus SUV Compass y Renegade.

Jeep Argentina da a conocer el nuevo precio del Wrangler, y atractivas condiciones comerciales para sus modelos más elegidos: el Renegade tiene una bonificación directa sobre el precio de lista para las versiones Longitude y Serie-S; mientras que el Compass cuenta con beneficios especiales en las versiones Blackhawk, Limited y Serie-S.

Las condiciones comerciales sobre Renegade y Compass se disponen exclusivamente para operaciones al contado y no aplican sobre ventas financiadas.

El Jeep Wrangler bajó de precio En paralelo, el Jeep Wrangler (tanto en la versión de 2 como de 4 puertas) presenta un reposicionamiento de precio en línea con una nueva estrategia competitiva para este modelo.

Según las condiciones detalladas, para el mes de abril, los nuevos precios y condiciones al público son

Wrangler 2 puertas: USD 85.900 Wrangler 4 puertas: USD 89.900 Renegade Longitude: ARS 50.910.000 (precio bonificado ARS 43.364.500) Renegade Serie-S: ARS 52.060.000 (precio bonificado ARS 44.457.000) Compass Limited: ARS 59.640.000 (precio bonificado ARS 53.658.000) Compass Serie-S: ARS 60.210.000 (precio bonificado ARS 54.199.500) Compass Blackhawk: ARS 72.930.000 (precio bonificado ARS 64.283.500) Jeep Compass (1) Jeep Compass