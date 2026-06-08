Financiación de autos usados: SurMotors ofrece tasa 0% en seleccionados

Grupo SurMotors presenta una oportunidad exclusiva para quienes estén pensando en renovar su vehículo durante el mes de junio.

Con el objetivo de facilitar el acceso a vehículos de calidad y brindar mejores alternativas de compra, la compañía automotriz con más de 25 años de trayectoria en el sector, ofrece financiación exclusiva a Tasa 0% en toda su gama de usados seleccionados. Cada vehículo disponible forma parte de una oferta especialmente preparada para brindar seguridad, confianza y una excelente relación entre calidad y precio.

MDZ - FORMATO DIARIO (3)

Durante junio, Grupo SurMotors lanzó una línea de financiación a tasa 0% destinada a una selección de vehículos usados, una alternativa que busca facilitar la renovación del automóvil sin afrontar costos financieros adicionales.

La iniciativa alcanza a unidades previamente seleccionadas por la compañía, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector automotor. Según informaron desde la firma, los vehículos incluidos en la promoción cumplen con estándares de calidad y revisión mecánica, con el objetivo de ofrecer mayor previsibilidad a quienes buscan adquirir un usado.

Una oportunidad para acceder a un usado con financiación preferencial Las opciones de financiamiento se han convertido en una herramienta clave para sostener las operaciones de compra y venta en el segmento de vehículos usados. Por esta razón, las promociones con tasa 0% representan una de las alternativas más valoradas por los compradores, ya que permiten planificar la inversión sin sumar intereses al valor final de la unidad.