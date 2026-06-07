Jeep lanza las ediciones limitadas Wrangler y JT en color Mojito

Jeep oficializó la llegada al mercado mexicano de una serie de producción limitada que introduce la exclusiva tonalidad de carrocería denominada Mojito . Esta propuesta estética se encuentra disponible a través de dos configuraciones específicas: el Jeep Wrangler Unlimited Sahara Mojito y la pick-up Jeep JT Mojave Mojito .

Ambas variantes unifican el legado de ingeniería para el tránsito fuera de ruta de la compañía con un paquete de personalización visual diferenciado de fábrica.

El Wrangler conserva sus proporciones estructurales tradicionales, caracterizadas por una línea de cintura rebajada que incrementa la superficie vidriada para favorecer la visibilidad periférica en maniobras complejas. Por su parte, la pickup JT conjuga las capacidades de transporte de carga y remolque con la versatilidad de conducción al aire libre que define a los productos de la casa norteamericana.

El diseño exterior de ambas unidades apela a elementos gráficos oscurecidos y accesorios mecánicos de protección periférica:

Conjunto lumínico: Los dos vehículos disponen de ópticas principales y faros antiniebla con tecnología LED de luz blanca, conservando el característico halo circular para la función de luces de marcha diurna e intermitentes integrados en los pasarruedas delanteros.

Jeep JT Mojave Mojito: Equipa una parrilla frontal de siete barras con diseño actualizado, un gráfico central oscurecido sobre el capot, barras de protección de triple aro para el sector delantero y estribos de alta resistencia del tipo Heavy Duty Rock Slider para mitigar los impactos contra piedras.

Jeep Wrangler Sahara Mojito: Toma como base la arquitectura del modelo Unlimited e incorpora el techo de accionamiento eléctrico Sky-Freedom Power Top. Añade un juego de calcomanías laterales inferiores con la inscripción "1941 Black" y un motivo decorativo coordinado sobre la superficie del capot, rindiendo homenaje al año fundacional de la firma.

La oferta de plantas motrices se segmenta para responder a las características operativas y de tracción de cada silueta, acoplándose en ambos casos a un sistema de transmisión automática de ocho velocidades:

Motorización del Wrangler Sahara Mojito

Utiliza un motor de cuatro cilindros en línea de 2.0 litros con turbocompresor y dispositivo de parada y arranque inteligente (ESS). Este bloque de combustión desarrolla una potencia de 270 CV y un torque máximo de 295 lb-pie, priorizando una entrega ágil de energía en regímenes medios.

Motorización del JT Mojave Mojito

Apela al clásico bloque Pentastar V6 de 3.6 litros de aspiración natural, el cual eroga 285 CV de potencia. Su calibración electrónica se programó con especial énfasis en la entrega de torque a bajas revoluciones por minuto, una condición indispensable para el franqueo de dunas, el acarreo de materiales pesados y las operaciones de remolque.

Jeep Wrangler Moab 392 Jeep Wrangler Moab 392

Las unidades de la serie especial se encuentran disponibles en la red de concesionarios autorizados del país con los siguientes valores comerciales de salida: