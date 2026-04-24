RAM, sponsor oficial del Moto Travel Fest 2026: potencia, aventura y experiencias sobre dos ruedas

RAM reafirma su vínculo con el mundo de la aventura y la movilidad off-road al participar como sponsor del Moto Travel Fest.

RAM reafirma su vínculo con el mundo de la aventura y la movilidad off-road al participar como sponsor del Moto Travel Fest, el encuentro que reúne a los apasionados de las motos, los viajes y la vida al aire libre en un entorno especialmente diseñado para vivir experiencias extremas y auténticas.

Los modelos que exhibirá RAM en el Moto Travel Fest 2026 En este marco, la marca contará con un stand exclusivo donde exhibirá algunos de sus modelos más representativos, que encarnan el espíritu robusto, la capacidad y la tecnología que distinguen a RAM: RAM 1500 Night Edition, RAM Dakota Laramie, RAM Dakota Warlock y RAM Rampage Rebel. Una propuesta pensada para que el público pueda conocer de cerca el diseño, el equipamiento y las capacidades que convierten a las pick-ups RAM en referentes de su segmento.

RAM Rampage RAM Rampage

Como parte de la experiencia, los visitantes también podrán realizar test drives de los modelos RAM Dakota, RAM Rampage y RAM 1500, viviendo en primera persona el desempeño, el confort y la versatilidad que caracterizan a la marca tanto en el uso cotidiano como en escenarios de aventura y exigencia.