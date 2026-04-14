RAM expone su línea de pick-ups para 2026 en la región

RAM estará presente en Expolondrina 2026, que se llevará a cabo del 10 al 19 de abril en Londrina, ubicada a 381 kilómetros de la capital, Curitiba. Este evento, considerado uno de los más completos del sector agrícola en Latinoamérica, ofrece un espacio para la generación de negocios, la presentación de las últimas tecnologías e innovaciones del sector.

RAM, con fuertes vínculos con la agricultura, trae la potencia inigualable de toda su gama a Expolondrina. La nueva Dakota, que marca el debut de la marca en el segmento de pick-ups medianas, es una de las atracciones del stand.

Impulsada por el eficiente motor 2.2 Turbodiesel con 200 hp y 450 Nm (45.9 kgfm) de torque, siempre acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y con tracción 4x4 Auto, la Dakota se exhibe en las dos versiones disponibles para Brasil: Laramie, con el tradicional acabado cromado en los logotipos, parrilla y espejos; y Warlock, que está equipada con elementos todoterreno.

RAM Dakota RAM Dakota RAM exhibirá su gama de pick-ups en Expolondrina Ambas, además de estar en exhibición en el stand de RAM en Expolondrina, también estarán disponibles para pruebas de manejo, al igual que la Rampage, la primera camioneta de la marca desarrollada y producida fuera de Norteamérica, que ha sido un éxito entre el público y la crítica desde su lanzamiento.

Completando el stand se encuentra la potente 1500, la camioneta naftera más potente y rápida a la venta en Brasil, que cuenta con el impresionante motor biturbo Hurricane 6 bajo el capó, que entrega 426 HP y 635 Nm de torque (64.8 kgfm) y permite al modelo acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 5,3 segundos.