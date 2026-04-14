Leapmotor lanza el nuevo T03 LCV: la solución para la movilidad profesional urbana

Leapmotor amplía su gama de vehículos eléctricos con el lanzamiento del T03 LCV, un vehículo comercial ligero urbano totalmente eléctrico.

Leapmotor amplía su gama de vehículos eléctricos con el lanzamiento del T03 LCV 2026, un vehículo comercial ligero urbano totalmente eléctrico desarrollado para responder a la creciente demanda de soluciones logísticas urbanas eficientes, asequibles y sostenibles.

El lanzamiento del T03 LCV refleja el objetivo de Leapmotor de extender la movilidad eléctrica más allá de los clientes particulares y hacia el segmento profesional y comercial, donde las ciudades, las pequeñas empresas y los operadores de reparto buscan cada vez más vehículos cero emisiones capaces de combinar eficiencia operativa, bajos costes de funcionamiento y facilidad de uso en entornos urbanos densos.

Características del Leapmotor T03 LCV Leapmotor T03 LCV (2) Leapmotor T03 LCV Ante unas normativas de emisiones más estrictas, la expansión de las zonas de bajas emisiones y el auge de la entrega de última milla, Leapmotor identificó una clara oportunidad de mercado para un vehículo comercial eléctrico compacto que fuera práctico, tecnológicamente avanzado y accesible.

Derivado del turismo Leapmotor T03, el T03 LCV ha sido adaptado específicamente para uso profesional, combinando unas dimensiones exteriores compactas con un área de carga y una tecnología eléctrica probada. Con unas dimensiones de 3.620 mm de longitud, 1.652 mm de anchura y 1.577 mm de altura, el vehículo ofrece una gran capacidad de carga, con un volumen de 657 litros y una carga útil máxima de hasta 220 kg, lo que lo hace especialmente adecuado para operaciones urbanas exigentes.