B10 Hybrid EV: así es el nuevo SUV de Leapmotor

Leapmotor refuerza su cartera de productos con el B10 Hybrid EV , impulsado por la avanzada tecnología Range Extender. Basándose en el sistema ya probado en el C10, el B10 Hybrid EV combina un sistema de propulsión eléctrica con un generador naftero de 1,5 litros integrado que recarga la batería cuando es necesario.

El modelo cuenta con una batería de 18,8 kWh que ofrece una autonomía eléctrica de 86 km, un generador de 50 kW y un depósito de combustible de 50 litros que proporcionan una autonomía combinada de hasta 900 km.

La arquitectura del vehículo eléctrico híbrido de Leapmotor reinventa el concepto híbrido situando la propulsión eléctrica en el centro y ofreciendo una experiencia de conducción genuinamente 100 % eléctrica: las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico (a diferencia de los híbridos tradicionales, en los que el motor de combustión suele contribuir a la propulsión) y el prolongador de autonomía compacto solo se activa para producir electricidad y recargar la batería cuando es necesario.

• El extensor de autonomía nunca está conectado mecánicamente a las ruedas.

• Su función es generar electricidad durante la conducción.

Gracias a este diseño, el B10 Hybrid EV ofrece una sensación de conducción puramente eléctrica en todo momento, al tiempo que permite viajar sin depender de recargas frecuentes. Los conductores disfrutan de un rendimiento suave y silencioso, un par instantáneo y una aceleración fluida sin cambios de marcha, con una gestión de la energía automática que no requiere ninguna intervención por parte del conductor.

4 modos de energía del Leapmotor B10

Los conductores pueden elegir entre cuatro modos de energía (EV+, EV, Fuel y Power+) para optimizar la eficiencia o el rendimiento en función de las necesidades de conducción, al tiempo que adaptan el comportamiento del vehículo a diferentes situaciones de conducción, y conservan su carácter "electric first".

Dos de estos modos son puramente eléctricos (EV y EV+) y funcionan con el motor completamente apagado, lo que garantiza cero emisiones de escape y ofrece una experiencia de conducción totalmente eléctrica para uso urbano y desplazamientos diarios.

Los otros dos modos (Fuel y Power+) activan el generador de a bordo, proporcionando energía adicional cuando la mayor autonomía, una mayor demanda de potencia o condiciones de conducción específicas lo requieren. Estos modos asistidos por generador garantizan una flexibilidad óptima para los conductores que puedan necesitar un apoyo adicional durante viajes de larga distancia, situaciones de alta velocidad o condiciones de conducción más dinámicas.

Este sistema permite al vehículo adaptar a la perfección el rendimiento a las necesidades del conductor, combinando las ventajas de la movilidad eléctrica con la seguridad y la adaptabilidad de la tecnología híbrida.

El modo EV+ maximiza el uso de la batería para dar prioridad a la conducción totalmente eléctrica, lo que lo hace ideal para desplazamientos urbanos y tramos diarios cortos.

Por su parte, el modo EV mantiene la propulsión eléctrica como opción predeterminada, permitiendo que el prolongador de autonomía se active solo cuando sea necesario para apoyar la carga de la batería, lo que garantiza una experiencia eléctrica siempre suave y silenciosa.

Para viajes de larga distancia, el modo Fuel cambia la prioridad del sistema al generador naftero, conservando la energía de la batería para su uso posterior, por ejemplo, al entrar en centros urbanos o zonas de bajas emisiones.

Por último, el modo Power+ ofrece el máximo rendimiento del vehículo, combinando la potencia total del motor eléctrico con la capacidad de generación del extensor de autonomía, lo que garantiza una fuerte aceleración y una capacidad de respuesta óptima durante las maniobras de adelantamiento o en pendientes pronunciadas.

En conjunto, estos modos proporcionan un sistema de gestión de energía versátil y eficiente que mejora el confort, el rendimiento y la confianza al volante en cualquier situación.

Conectividad avanzada y seguridad sin concesiones

En el interior de la cabina, los conductores pueden disfrutar de un entorno digital moderno, similar al de un smartphone, impulsado por LEAP OS 4.0 Plus y el chipset de alto rendimiento Qualcomm 8155. Una pantalla central de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K HD ofrece una interfaz fluida para la conectividad, el entretenimiento y los controles del vehículo. La experiencia se ve aún más mejorada por un sistema de audio premium envolvente con 12 altavoces.

La última actualización OTA para el Leapmotor B10 Hybrid EV aporta un conjunto sustancial de mejoras destinadas a mejorar el confort de conducción, la conectividad, la interfaz de usuario y los sistemas de seguridad.

La conectividad recibe un importante impulso con la compatibilidad nativa con Apple CarPlay y Android Auto, disponible a través de conexiones tanto por cable como inalámbricas, lo que ofrece a los usuarios un acceso fluido a sus aplicaciones preferidas en la pantalla de infoentretenimiento de 14,6 pulgadas.

La actualización también introduce la conducción con un solo pedal, lo que permite a los conductores controlar tanto la aceleración como la mayor parte de la desaceleración utilizando únicamente el pedal del acelerador, gracias a una lógica de recuperación de energía mejorada que garantiza un control más suave y una mayor eficiencia.

Seguridad del Leapmotor B10

Los sistemas de seguridad y asistencia siguen siendo una prioridad absoluta y también se han perfeccionado. Se ha optimizado el recordatorio de detección de presencia de personas, y las actualizaciones del control de crucero adaptativo (ACC) y del control de centrado de carril (LCC) garantizan una desaceleración más suave al acercarse a las curvas, mejorando la fluidez general de la conducción.

El nuevo B10 Hybrid EV también cuenta con una estructura de carrocería de alta resistencia con mayor rigidez torsional, siete airbags y 17 funciones avanzadas de asistencia a la conducción diseñadas para ayudar en una amplia variedad de situaciones, garantizando confianza y protección en cada viaje.

El nuevo B10 Hybrid EV ha sido diseñado para equilibrar unas dimensiones exteriores compactas con una versatilidad interior excepcional. Con una longitud de 4.530 mm, una anchura de 1.885 mm, una altura de 1.655 mm y una distancia entre ejes de 2.735 mm, el vehículo ofrece un generoso espacio en el habitáculo y un ambiente refinado y acogedor. El mejor espacio para la cabeza de su clase, junto con los asientos delanteros de cuero ecológico calefactados y ventilados, garantiza la comodidad en los viajes familiares, los desplazamientos diarios y las escapadas de fin de semana.

Versiones y precios del Leapmotor B10 Hybrid EV

Para simplificar el proceso de compra, el nuevo B10 Hybrid EV se ofrece en una gama simplificada con dos versiones (Life Hybrid EV y Design Hybrid EV), seis colores de carrocería y tres temas de interior. Esta gama cuidadosamente seleccionada permite a los clientes personalizar su vehículo sin renunciar a una experiencia de configuración intuitiva. El precio de catálogo del nuevo Leapmotor B10 Hybrid EV parte de 29 900 €.

El B10 Hybrid EV está diseñado para conductores urbanos, familias jóvenes o en crecimiento, y clientes que dan el salto desde el segmento de los SUV B y desean disfrutar de las ventajas de la movilidad eléctrica, pero aún no están preparados para elegir un vehículo totalmente eléctrico.