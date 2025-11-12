El Leapmotor C10 llegó a la región: los detalles del nuevo SUV

El Leapmotor C10 inicia sus ventas en Brasil con un único paquete de equipamiento y dos versiones: eléctrica (BEV) y Ultra-Híbrida con tecnología REEV, equipada con un motor de combustión diseñado exclusivamente para generar energía, que puede utilizarse para recargar las baterías del coche o alimentar el motor de tracción eléctrica.

Este modelo debuta en el mercado brasileño como el primer SUV en la historia del país en ofrecer la innovadora tecnología REEV en su versión Ultra-Híbrida.

“ Leapmotor no hace concesiones y nuestro enfoque siempre está en atender a todos nuestros públicos. La C10 es la única SUV en Brasil que ofrece una opción eléctrica y una ultrahíbrida, ambas impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, lo que se traduce en mayor comodidad y placer de conducción para nuestros clientes. Este es el primer capítulo de una historia pionera que nuestra marca, junto con Stellantis, construirá en Brasil como parte de una estrategia a largo plazo para la región”, explica Fernando Varela, vicepresidente de Leapmotor para Sudamérica.

El C10 es el primero de una serie de lanzamientos que Leapmotor tiene previstos para la región. Incorpora tecnología avanzada, confort, seguridad y calidad, respaldados por las iniciativas clave de la marca para que los clientes se sientan bienvenidos desde el primer momento, beneficiándose de la estructura y la experiencia de Stellantis.

El Leapmotor C10 en versiones Eléctrica (BEV) y Ultra-Híbrida (REEV) ya está disponible en los concesionarios, en cinco opciones de color

Ambas versiones del SUV tienen un aspecto idéntico, diferenciándose externamente solo en el tapón del depósito de combustible del C10 Ultra-Hybrid. Exteriormente, el modelo destaca por su estilo imponente, favorecido por sus casi 4,74 metros de longitud, 2,13 metros de ancho (incluidos los espejos) y 1,68 de altura.

La carrocería se diseñó para maximizar la eficiencia energética, con un estilo elegante, que se vuelve aún más especial en los colores de lanzamiento Verde Boreal y Gris Tundra. En la parte delantera, los faros LED completos con tecnología adaptativa (que ajusta el brillo según las condiciones climáticas y del tráfico) se integran armoniosamente con el parachoques delantero envolvente. En la parte inferior, las luces antiniebla (también LED) enmarcan la entrada de aire equipada con rejillas móviles que se abren solo cuando es necesario, mejorando aún más la eficiencia energética.

Los laterales del Leapmotor C10 presentan un diseño igualmente fluido, creando un conjunto elegante donde destacan las llantas de aleación oscuras de 20 pulgadas, mientras que las manijas de las puertas empotradas reducen la resistencia aerodinámica a altas velocidades. Para completar su aspecto refinado, los cristales tintados en las puertas traseras y la luneta trasera aportan sofisticación al C10.

Leapmotor C10 Leapmotor C10

Cómo es el Leapmotor C10 por dentro

El llamativo diseño de Leapmotor se repite en el espacioso interior, concebido para crear un ambiente minimalista y altamente funcional. Este concepto genera una sensación de bienestar que se manifiesta en cada detalle, como el agradable movimiento del asiento del conductor, que se retrae eléctricamente unos centímetros tras abrir la puerta y vuelve a su posición memorizada una vez que el conductor entra.

El Leapmotor C10 se diseñó para evitar el exceso de controles y botones que se encuentran en otros vehículos de su categoría. En él, todas las funciones se pueden supervisar o controlar directamente a través del sistema multimedia Leap One de 14,6 pulgadas, incluyendo ajustes de los modos de conducción, la potencia, el climatizador, el audio y los escenarios personalizados. Debajo, una consola central con cargador inalámbrico para teléfono integrado se complementa con varios compartimentos de almacenamiento individuales y dos conectores USB, uno de ellos USB-C de carga rápida.

El amplio espacio se extiende al baúl, con hasta 465 litros (435 l en la versión Ultra-Hybrid), y un portón trasero eléctrico inteligente: mediante un control en el propio portón o directamente en el sistema multimedia, es posible programar el límite de apertura, una función esencial para abrir el maletero en garajes con techos bajos o plazas de aparcamiento cerca de la pared. Además, en el C10 Eléctrico, hay un compartimento adicional en la parte delantera del vehículo, con un volumen de 32 litros.

Leapmotor C10 Leapmotor C10

El sistema de propulsión del Leapmotor C10

El C10 Ultra-Híbrido es el único automóvil que se vende en Brasil con tecnología REEV. Su principal diferencia con respecto a los híbridos convencionales radica en que utiliza siempre la propulsión eléctrica, independientemente del nivel de carga de la batería. Esto garantiza la misma experiencia de conducción, comodidad y rendimiento, sin las limitaciones que presentan los híbridos tradicionales durante los cambios de motor.

El motor de combustión del C10 Ultra-Hybrid se diseñó para funcionar exclusivamente como generador, lo que se traduce en mayor eficiencia y confort. Además, el cliente puede elegir cómo conducir, según sus necesidades, ya que el modelo cuenta, además de programas de conducción, con modos de energía específicos. Existen cuatro modos, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades inmediatas del conductor:

EV+ : Se da máxima prioridad al uso de la batería, y el motor de combustión se activa cuando la batería alcanza un nivel de carga mínimo.

EV : Recomendado para uso urbano diario, prioriza la energía de la batería, con activación ocasional del motor de combustión si es necesario.

Combustible : Recomendado para viajes, optimiza la potencia de la batería y del motor de combustión para ofrecer la mejor autonomía posible.

Power+ : Activa instantáneamente el motor del generador, para los momentos en que sea necesario garantizar la energía para la batería.

Leapmotor C10 Leapmotor C10

En modo de combustible, el conductor puede seleccionar el nivel de batería deseado, lo que permite una función poco común en el segmento: el C10 Ultra-Hybrid puede recargar sus baterías durante la conducción, permitiendo utilizar la energía posteriormente según las necesidades del cliente. Al detenerse, basta con elegir la opción más conveniente: repostar o recargar el vehículo. Pasar del 30 % al 80 % de la batería solo lleva 18 minutos con un cargador rápido.

Independientemente de la versión, el Leapmotor C10 siempre cuenta con tracción trasera, una característica que se traduce en una experiencia de usuario superior y un mejor rendimiento en diferentes tipos de superficies inclinadas. El moderno motor síncrono de imanes permanentes (más eficiente) entrega instantáneamente 320 Nm (32,6 kgfm) de par, generando 218 HP en la versión eléctrica y 215 HP en la Ultra-Híbrida. El sistema se alimenta mediante baterías LFP de alta densidad (tecnología con mayor durabilidad y resistencia al sobrecalentamiento) con control electrónico y refrigeración líquida.

El Leapmotor C10 también está equipado con tecnología V2L (vehículo a carga), que permite utilizar la batería del coche para alimentar diversos dispositivos eléctricos. Esta función posibilita el uso de ordenadores, cafeteras o incluso frigoríficos, incluso en lugares sin infraestructura o en situaciones de apagones inesperados.

La recarga de la batería se puede realizar mediante conectores Tipo 2 (CA) y CCS2 (CC), y es compatible con cargadores portátiles, cargadores de pared y sistemas de carga rápida. Los usuarios también pueden utilizar el sistema multimedia Leap One o la aplicación Leapmotor para programar las horas de carga ideales en ubicaciones con diferentes tarifas a lo largo del día.

Quienes deseen personalizar su Leapmotor C10 también pueden complementar el modelo con accesorios Mopar originales, que han superado las pruebas de calidad y robustez más rigurosas.

El Leapmotor C10 en versiones Eléctrica (BEV) y Ultra-Híbrida (REEV) ya está disponible en los concesionarios, en cinco opciones de color, con precios especiales de lanzamiento a partir de 189.990 reales para la versión eléctrica (BEV) y 199.990 reales para la versión Ultra-Híbrida (REEV).