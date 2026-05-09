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Citroën impulsa la financiación con tasa 0% y opciones flexibles para toda su gama

Para toda su gama, Citroën pone a disposición una Tasa Express del 0% a 18 meses, con un monto máximo de financiación de $18.000.000.

Citroën impulsa la financiación con tasa 0% y opciones flexibles para toda su gama

Citroën impulsa la financiación con tasa 0% y opciones flexibles para toda su gama

Citroën, una marca de Stellantis, presenta una propuesta de financiación especialmente diseñada para el mes de mayo, con opciones que combinan tasas competitivas, plazos extendidos y montos adaptados a distintas necesidades de los clientes, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la experiencia de compra.

Para toda la gama, la marca pone a disposición una Tasa Express del 0% a 18 meses, con un monto máximo de financiación de $18.000.000, destinada a facilitar el acceso a los modelos más representativos de la línea Citroën.

Financiación de Citroën

Citroën Basalt Dark Edition
Citroën Basalt Dark Edition

Citroën Basalt Dark Edition

Adicionalmente, se ofrece una Tasa Exclusiva con TNA 0% a 18 meses y TNA de 4,9% a 24 meses para financiar hasta un máximo de $20.000.000 para los modelos Basalt Dark Edition y Basalt Shine, así como Aircross Shine y Aircross XTR. Esta alternativa pensada para configuraciones de mayor equipamiento brinda comodidad y previsibilidad financiera a los clientes que buscan mayor plazo y monto financiado.

Para quienes requieran montos superiores, Citroën ofrece financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, permitiendo adaptar las condiciones a las distintas realidades de uso y presupuesto. En el caso de Jumper, uno de los vehículos comerciales de la marca, las mismas condiciones de financiación se extienden con un monto máximo de $45.000.000, apoyando las necesidades de clientes comerciales y profesionales.

Complementariamente, Citroën presenta una alternativa con Créditos UVA a 36 meses con tasa 0%, que permite financiar hasta $30.000.000, ofreciendo una opción atractiva para quienes valoran la estabilidad de cuotas sin interés en un contexto de inflación.

Con estas soluciones, Citroën Argentina refuerza su estrategia de acompañar a sus clientes con propuestas financieras accesibles, competitivas y variadas, facilitando el acceso a toda su gama de productos y consolidando su posicionamiento en el mercado local.

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