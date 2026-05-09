Citroën impulsa la financiación con tasa 0% y opciones flexibles para toda su gama

Citroën , una marca de Stellantis , presenta una propuesta de financiación especialmente diseñada para el mes de mayo, con opciones que combinan tasas competitivas, plazos extendidos y montos adaptados a distintas necesidades de los clientes, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la experiencia de compra.

Para toda la gama , la marca pone a disposición una Tasa Express del 0% a 18 meses , con un monto máximo de financiación de $18.000.000 , destinada a facilitar el acceso a los modelos más representativos de la línea Citroën .

Adicionalmente, se ofrece una Tasa Exclusiva con TNA 0% a 18 meses y TNA de 4,9% a 24 meses para financiar hasta un máximo de $20.000.000 para los modelos Basalt Dark Edition y Basalt Shine, así como Aircross Shine y Aircross XTR . Esta alternativa pensada para configuraciones de mayor equipamiento brinda comodidad y previsibilidad financiera a los clientes que buscan mayor plazo y monto financiado.

Para quienes requieran montos superiores, Citroën ofrece financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, permitiendo adaptar las condiciones a las distintas realidades de uso y presupuesto. En el caso de Jumper, uno de los vehículos comerciales de la marca, las mismas condiciones de financiación se extienden con un monto máximo de $45.000.000, apoyando las necesidades de clientes comerciales y profesionales.

Complementariamente, Citroën presenta una alternativa con Créditos UVA a 36 meses con tasa 0%, que permite financiar hasta $30.000.000, ofreciendo una opción atractiva para quienes valoran la estabilidad de cuotas sin interés en un contexto de inflación.

Con estas soluciones, Citroën Argentina refuerza su estrategia de acompañar a sus clientes con propuestas financieras accesibles, competitivas y variadas, facilitando el acceso a toda su gama de productos y consolidando su posicionamiento en el mercado local.