Citroën Ami Rip Curl: la nueva edición limitada eléctrica con espíritu surfero

Con una serie limitada de 1.600 unidades, el Citroën Ami Rip Curl debuta con accesorios personalizados para la vida al aire libre.

Tras el éxito del concept-car presentado en Hossegor, Citroën lanza oficialmente el Ami Rip Curl, una serie limitada de 1.600 unidades que fusiona la movilidad eléctrica urbana con la cultura del surf. Esta colaboración, que une a ambas marcas desde 2016, propone un vehículo con una identidad visual fuerte, diseñado para quienes buscan libertad de movimiento y un estilo distintivo.

Diseño y Personalización: Sunrise vs. Sunset El Citroën Ami Rip Curl se presenta exclusivamente en color de carrocería negro "Black Night", resaltado por dos variantes de personalización gráfica que evocan los momentos del día en la playa:

Versión Sunrise (Amarillo): Detalles vibrantes que incluyen adhesivos con el logotipo de Rip Curl y una estética inspirada en el amanecer.

Versión Sunset (Morado): Una propuesta visual más profunda que utiliza tonos púrpura para los gráficos decorativos. Entre sus elementos exteriores exclusivos destacan las llantas blancas de 14 pulgadas, un alerón trasero que acentúa su dinamismo y adhesivos que reinterpretan la forma de una ola en las puertas y ventanillas.

Citroën Ami Rip Curl Citroën Ami Rip Curl Citroën Interior renovado y funcional El habitáculo del Ami recibe una actualización tecnológica y de confort coordinada con los colores de la edición:

Nueva Instrumentación: Estrena un cuadro digital de 5,7 pulgadas con pantalla a color, mejorando la legibilidad y la estética del panel central.

Accesorios a juego: Incluye compartimentos de almacenamiento integrados en el salpicadero, redes de puerta, alfombrillas específicas y un soporte para smartphone.

Merchandising exclusivo: La colaboración se completa con una línea de productos como botellas térmicas y bolsos "Barrel Bag", que pueden adquirirse integrados con el vehículo. Citroën Ami Rip Curl Citroën Ami Rip Curl Citroën Movilidad eléctrica al alcance de todos El Citroën Ami Rip Curl mantiene las características técnicas que lo han convertido en un éxito de movilidad urbana sostenible: