Citroën presenta el GEN4 de Fórmula E: 600 kW de potencia y tracción total

El salto tecnológico de Citroën en la Fórmula E incluye paquetes aerodinámicos y un control de tracción avanzado para dominar los circuitos urbanos del mundo.

En las semanas previas al E-Prix de Madrid, Citroën ha dado un paso fundamental en su estrategia deportiva al confirmar su compromiso con la era GEN4 del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA. La marca francesa presentó oficialmente su nuevo monoplaza, que debutará en la temporada 2026/27, marcando un salto tecnológico sin precedentes en la categoría eléctrica.

Citroën presenta el GEN4 de Fórmula E Este nuevo desarrollo no solo busca el éxito en las pistas, sino que funciona como un laboratorio de pruebas para las futuras tecnologías que Citroën aplicará en su gama de vehículos de calle.

Citroën presenta el GEN4 de Fórmula E Citroën presenta el GEN4 de Fórmula E Citroën Salto de potencia: de los 350 kW a los 600 kW La plataforma GEN4 redefine los límites del rendimiento eléctrico. A diferencia de la generación anterior (GEN3), que limitaba su potencia máxima a momentos específicos, el nuevo coche de Citroën eleva todas las cifras:

Potencia en carrera: El GEN4 entrega 450 kW de forma constante durante la competencia (frente a los 300 kW del GEN3).

Modo Ataque y Clasificación: El monoplaza alcanza una potencia máxima de 600 kW , convirtiéndose en el coche de carreras eléctrico más potente de la historia de la marca.

Tracción Integral Permanente: Por primera vez, la tracción en las cuatro ruedas estará activa durante toda la carrera, mejorando drásticamente el agarre y la eficiencia.

Frenado Regenerativo: La capacidad de recuperación de energía aumenta de 600 kW a 700 kW, permitiendo que casi la mitad de la energía utilizada en carrera provenga del frenado. Innovaciones técnicas y aerodinámica dual El equipo de ingeniería de Citroën Racing ha trabajado en soluciones que harán que las carreras sean más dinámicas y estratégicas:

Configuraciones Aerodinámicas: El GEN4 contará con dos paquetes distintos. Una configuración de alta carga aerodinámica para maximizar la velocidad en clasificación y una de baja carga aerodinámica para optimizar el consumo de energía en carrera.

Control de Tracción Avanzado: Un nuevo sistema limitará la pérdida de adherencia, permitiendo un paso por curva mucho más veloz y preciso.

Gestión Energética: El software de control ha sido refinado para gestionar los flujos de energía de manera más inteligente, un área donde Citroën busca consolidar su ventaja competitiva. Citroën presenta el GEN4 de Fórmula E Citroën presenta el GEN4 de Fórmula E Citroën Diseño: El camuflaje de los chevrones La pintura presentada esta semana funciona como un diseño de "camuflaje" de transición. Bajo la dirección de Pierre Leclercq, jefe de diseño de Citroën, el coche utiliza un lenguaje gráfico basado en el icónico logotipo de la marca: