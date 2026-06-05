Stellantis presenta la nueva generación de Peugeot Partnet y Citroën Berlingo

Stellantis Argentina anuncia el lanzamiento de la nueva generación de Peugeot Partner y Citroën Berlingo , dos modelos emblemáticos del universo de vehículos utilitarios livianos que renuevan su propuesta en el mercado local reafirmando un concepto compartido: ofrecer soluciones de movilidad profesional robustas, eficientes y confiables, diseñadas para acompañar el trabajo cotidiano de miles de usuarios en todo el país.

Desarrolladas sobre una arquitectura común y producidas bajo los más altos estándares de calidad industrial del grupo Stellantis , la nueva Partner y la nueva Berlingo representan la evolución natural de una plataforma probada, que mantiene la identidad de cada marca en términos de diseño, ambientación interior y experiencia de uso, pero comparte una base técnica sólida orientada a maximizar productividad, durabilidad y costo total de operación.

Desde su concepción, ambos modelos fueron pensados como herramientas de trabajo, capaces de adaptarse a múltiples rubros y configuraciones de uso: distribución urbana, logística de última milla, servicios técnicos, flotas corporativas, oficios independientes, pymes y grandes empresas. En ese sentido, la nueva generación profundiza un enfoque racional, donde cada decisión de ingeniería responde a una necesidad concreta del usuario profesional.

La nueva Peugeot Partner y la nueva Citroën Berlingo se apoyan en una plataforma moderna, diseñada específicamente para vehículos utilitarios, que prioriza la resistencia estructural, la capacidad de carga y el comportamiento dinámico bajo condiciones exigentes. El chasis fue optimizado para soportar ciclos de trabajo intensivos, con refuerzos específicos en zonas críticas y una puesta a punto de suspensiones pensada para mantener estabilidad, confort y control incluso con el vehículo cargado al máximo de su capacidad.

En el exterior, ambos modelos exhiben una renovación integral que se expresa especialmente en el sector frontal, donde incorporan la nueva identidad visual de cada marca aplicada sobre una parrilla en color carrocería. El diseño de los faros con luces diurnas DRL halógenas refuerza esta nueva impronta estética, alineada con el lenguaje visual actualizado de los vehículos utilitarios livianos. La actualización se completa con la eliminación del logotipo frontal tradicional, la incorporación de una bagueta lateral protectora, y llantas de acero de 16 pulgadas con embellecedor central, consolidando una propuesta moderna, funcional y orientada al uso profesional.

Nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo: Capacidad de carga y funcionalidad

Uno de los pilares fundamentales de la nueva Partner y Berlingo es su capacidad de carga, optimizada tanto en volumen como en peso admisible. El área de carga ofrece un espacio regular, de formas bien aprovechables, con un piso plano que facilita la estiba de mercadería, herramientas o equipamiento específico. Las puertas traseras de doble hoja y el portón lateral corredizo permiten un acceso ágil en diferentes contextos de operación, ya sea en depósitos, calles estrechas o zonas de carga urbana.

La altura interior y la longitud útil del compartimento de carga permiten transportar objetos voluminosos con facilidad, mientras que los múltiples puntos de anclaje aseguran la correcta sujeción de la carga, contribuyendo a la seguridad y a la preservación del material transportado.

Desarrollada sobre una arquitectura orientada al transporte profesional, la Citroën Berlingo y Peugeot Partner, ofrecen una capacidad de carga de hasta 865 kg, con un Peso Bruto Total de 2.340 kg, manteniendo un peso en orden de marcha de 1.475 kg. Su espacio de carga se destaca por su funcionalidad y versatilidad: un volumen útil de 3,9 m3, un largo de caja de hasta 2.167 mm, un ancho de 1.630 mm y una altura que varía entre 1.200 y 1.270 mm. El diseño del compartimento permite optimizar cada centímetro disponible, con una distancia entre ruedas de 1.229 mm que facilita el transporte de cargas voluminosas o paletizadas.

Peugeot Partner Peugeot Partner

El acceso a la zona de carga fue concebido para agilizar las tareas diarias. La puerta lateral corrediza derecha presenta una apertura de hasta 675 mm de ancho y 1.072 mm de alto, mientras que las puertas traseras batientes, con apertura de 90° y hasta 180 grados, ofrecen un vano despejado de 1.241 mm de ancho por 1.196 mm de alto, facilitando operaciones de carga y descarga incluso en espacios reducidos. A esto se suma la iluminación específica en la zona de carga, los ganchos de sujeción y el panel divisor de cabina con protección parcial del piso y laterales, elementos que refuerzan su carácter netamente profesional.

Qué motor tienen las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo

En el corazón de la nueva Peugeot Partner y la nueva Citroën Berlingo se encuentra la reconocida motorización diésel, conocida por su confiabilidad, eficiencia y entrega de torque a bajo régimen, un atributo fundamental para el uso profesional. Este conjunto mecánico ofrece una respuesta progresiva y contundente, ideal tanto para el tránsito urbano con carga como para recorridos urbanos o de ruta.

La transmisión manual fue calibrada para favorecer el aprovechamiento del torque disponible, optimizando consumos y reduciendo el desgaste mecánico en condiciones de trabajo intensivo. Esta combinación permite alcanzar un equilibrio óptimo entre prestaciones, economía de uso y costos de mantenimiento, uno de los factores más valorados por flotas y clientes corporativos.

La Citroën Berlingo y la Peugeot Partner consolidan su posicionamiento como una herramienta de trabajo robusta, eficiente y pensada específicamente para el uso profesional intensivo. Impulsada por un motor diésel 1.6 litros Turbo de Inyección Directa Common Rail, desarrolla una potencia máxima de 92 HP a 4.000 rpm y un par motor de 230 Nm disponibles desde apenas 1.750 rpm, una entrega que prioriza la elasticidad y la capacidad de respuesta en condiciones de carga plena. Asociado a una caja manual de cinco velocidades y homologado bajo normativa Euro 5, este conjunto mecánico garantiza un equilibrio óptimo entre prestaciones, confiabilidad y eficiencia operativa, acompañado por un tanque de combustible de 53 litros que favorece una mayor autonomía en recorridos urbanos e interurbanos.

La nueva generación de Partner y Berlingo eleva el estándar de seguridad en el segmento de utilitarios livianos, incorporando sistemas de asistencia que contribuyen a proteger tanto al conductor como a la carga. Desde el diseño estructural de la carrocería hasta los sistemas electrónicos de ayuda a la conducción, todo fue pensado para ofrecer mayor control y previsibilidad en situaciones cotidianas de uso laboral.

En materia de seguridad, incorporan un equipamiento completo y alineado con los estándares actuales del segmento. De serie incluye frenos a disco en las cuatro ruedas con sistema ABS, control electrónico de estabilidad (ESP), airbags frontales para conductor y pasajero, sistema de monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS), cámara trasera y sensores de estacionamiento, inmovilizador de motor y cierre centralizado con comando a distancia. Además, suma cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros con alerta sonora y visual, chapón protector bajo cárter y la función Coffee Break Alert, pensada para contribuir a la seguridad en trayectos prolongados.

El interior de la nueva Peugeot Partner y la nueva Citroën Berlingo fue desarrollado con un enfoque claramente funcional, sin resignar confort. La posición de manejo elevada ofrece excelente visibilidad, mientras que el diseño del puesto de conducción prioriza la ergonomía y la facilidad de uso de todos los comandos.

El confort a bordo fue especialmente trabajado para acompañar largas jornadas laborales. La cabina ofrece tres plazas, con butaca de conductor regulable en altura, profundidad y soporte lumbar, columna de dirección ajustable en altura y profundidad, dirección asistida eléctrica y volante multifunción. El puesto de conducción integra un tablero digital en blanco y negro, computadora de a bordo, indicador de intervalos de mantenimiento y encendido automático de luces, reforzando la ergonomía y la facilidad de uso. En términos de conectividad y multimedia, incorporan una pantalla táctil de 10 pulgadas integrada, compatible con ANDROID AUTO/APPLE CAR PLAY con radio AM/FM, MP3, USB tipo C y Bluetooth, junto a toma de 12V y aire acondicionado de serie.

Peugeot Partner Peugeot Partner

Pensada para el uso profesional moderno, la Citroën Berlingo y la Peugeot Partner suman soluciones prácticas como la butaca del pasajero derecho rebatible, una tableta giratoria abatible porta-documentos en la plaza central, el guarda objetos superior tipo “Capucine” y múltiples espacios de almacenamiento distribuidos en la cabina. Estéticamente, privilegia la funcionalidad con llantas de acero de 16 pulgadas en color gris con tapa cubo central, paragolpes y molduras en color negro, reforzando su carácter robusto y orientado al trabajo.

Cabe remarcar, que en el habitáculo, tanto Peugeot Partner como la Citroën Berlingo expresan una identidad claramente alineada con el ADN de cada marca, manteniendo una arquitectura común pero con tratamientos específicos en diseño, materiales y ambientación. La Partner prioriza una presentación sobria, funcional y orientada a la eficiencia operativa, en línea con el enfoque racional y tecnológico de Peugeot, mientras que la Berlingo refuerza una atmósfera más luminosa y orientada al confort, fiel al histórico posicionamiento de Citroën en materia de bienestar a bordo. En ambos casos, el interior está concebido para un uso profesional intensivo, combinando ergonomía, robustez y soluciones prácticas, sin resignar identidad ni coherencia con los valores de cada marca.

Precio de las nuevas Peugeot Parnet y Citroën Berlingo

Las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo salen a la venta en Pesos Argentinos e IVA incluido:

Peugeot Partner Van y Citroën Berlingo Van: $ AR $38.860.000.-

Financiación:

Este doble lanzamiento tendrá una financiación exclusiva de 30 millones de pesos a 36 meses a tasa 0%.