Nissan Frontier Pro PHEV: la primera pickup electrificada de la marca llegará a la región
La primera pickup electrificada de Nissan combina un motor 1.5 turbo con propulsión eléctrica para ofrecer más de 400 CV y una autonomía eléctrica de 131 km.
Nissan ha confirmado un paso histórico para su presencia en América Latina con el anuncio de la exportación de la totalmente nueva Nissan Frontier Pro híbrida enchufable (PHEV). Presentada globalmente en diciembre de 2025, esta pickup será la punta de lanza de la marca en tecnologías de nueva energía.
México será el primer mercado en recibirla, consolidando su posición como líder tras 18 años consecutivos en ese país, para luego extenderse al resto de la región.
Desempeño y Tecnología: "Rugged Tech"
Bajo el concepto de diseño "Rugged Tech", la Frontier Pro PHEV fusiona un exterior moderno y agresivo con un habitáculo amplio y refinado, pensado para un doble propósito: el trabajo exigente y el confort familiar.
Tren Motriz Híbrido: Utiliza un motor de gasolina 1.5 turboalimentado de cuatro cilindros que trabaja en conjunto con un motor eléctrico de alta potencia integrado en la transmisión.
Potencia y Torque: El sistema entrega una potencia combinada de 320 kW (aprox. 435 CV) y un torque impresionante de 800 Nm, superando a muchos de sus competidores directos en el segmento.
Autonomía Eléctrica: Se estima una autonomía en modo puramente eléctrico de hasta 131 km (NEDC), lo que permite realizar la mayoría de los trayectos urbanos diarios sin consumir combustible.
Tracción y Capacidad: Equipa un sistema de tracción 4x4 inteligente y diferentes modos de conducción (Híbrido, Eléctrico, Performance y Nieve), manteniendo las capacidades todoterreno que definen a la familia Frontier.
Equipamiento y Confort Superior
El interior ha sido completamente rediseñado para ofrecer una experiencia tecnológica de primer nivel:
Conectividad: Incorpora una pantalla multimedia central de 14.6 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas.
Sonido Premium: Sistema de audio JBL con 12 parlantes (según versión).
Funcionalidad V2L: El vehículo cuenta con tecnología Vehicle-to-Load, que permite usar la batería de la pickup para alimentar herramientas o accesorios externos con hasta 6 kW de potencia.
Seguridad Avanzada: Incluye el paquete de asistencias a la conducción Level 2, con frenado autónomo de emergencia, cámaras 360° y sensores de punto ciego.
Estrategia Global y Regional
La llegada de la Frontier Pro PHEV es parte de la redefinición del mercado global de Nissan, que busca centralizar la producción de pickups en centros estratégicos (como México para la región) y acelerar la transición hacia la electrificación.