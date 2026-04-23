Nissan Frontier Pro PHEV: la primera pickup electrificada de la marca llegará a la región

La primera pickup electrificada de Nissan combina un motor 1.5 turbo con propulsión eléctrica para ofrecer más de 400 CV y una autonomía eléctrica de 131 km.

Nissan ha confirmado un paso histórico para su presencia en América Latina con el anuncio de la exportación de la totalmente nueva Nissan Frontier Pro híbrida enchufable (PHEV). Presentada globalmente en diciembre de 2025, esta pickup será la punta de lanza de la marca en tecnologías de nueva energía.

México será el primer mercado en recibirla, consolidando su posición como líder tras 18 años consecutivos en ese país, para luego extenderse al resto de la región.

Desempeño y Tecnología: "Rugged Tech" Bajo el concepto de diseño "Rugged Tech", la Frontier Pro PHEV fusiona un exterior moderno y agresivo con un habitáculo amplio y refinado, pensado para un doble propósito: el trabajo exigente y el confort familiar.

Tren Motriz Híbrido: Utiliza un motor de gasolina 1.5 turboalimentado de cuatro cilindros que trabaja en conjunto con un motor eléctrico de alta potencia integrado en la transmisión.

Potencia y Torque: El sistema entrega una potencia combinada de 320 kW (aprox. 435 CV) y un torque impresionante de 800 Nm , superando a muchos de sus competidores directos en el segmento.

Autonomía Eléctrica: Se estima una autonomía en modo puramente eléctrico de hasta 131 km (NEDC) , lo que permite realizar la mayoría de los trayectos urbanos diarios sin consumir combustible.

Tracción y Capacidad: Equipa un sistema de tracción 4x4 inteligente y diferentes modos de conducción (Híbrido, Eléctrico, Performance y Nieve), manteniendo las capacidades todoterreno que definen a la familia Frontier. Equipamiento y Confort Superior El interior ha sido completamente rediseñado para ofrecer una experiencia tecnológica de primer nivel: