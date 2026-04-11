Ford GT Mk IV hace historia: récord absoluto para un motor de combustión en Nürburgring

Ford Racing celebró los 60 años de su legado en resistencia logrando el tercer mejor tiempo absoluto en el Nordschleife con el exclusivo GT Mk IV de 800 CV.

El Ford GT Mk IV ha grabado su nombre en la historia del automovilismo al domar el mítico trazado de Nürburgring Nordschleife. En una vuelta que desafía las leyes de la física, el superdeportivo exclusivo para circuitos detuvo el cronómetro en 6:15.977, convirtiéndose en el vehículo de un fabricante estadounidense más rápido en completar los 20,8 km del "Infierno Verde".

Este hito no solo posiciona al GT Mk IV como el tercer vehículo más rápido de la historia en el circuito alemán (incluyendo monoplazas y prototipos eléctricos), sino que lo corona como el vehículo con motor de combustión interna (MCI) más veloz que jamás haya girado en el 'Ring'.

Ford GT Mk IV Ford GT Mk IV Ford La ingeniería detrás del récord: 800 CV de precisión Esta versión Mk IV representa la culminación de la tercera generación del Ford GT, una edición limitada de solo 67 ejemplares que rinde homenaje al triunfo de Le Mans de 1967.

Corazón de competición: Equipado con un motor EcoBoost biturbo especialmente diseñado que supera los 800 CV .

Chasis y Suspensión: Cuenta con una batalla más larga y una suspensión de competición con amortiguadores de válvula solenoide adaptativa (ASV) desarrollados por Multimatic .

Aerodinámica de "Cola Larga": Su carrocería de fibra de carbono está optimizada para generar la máxima carga aerodinámica, permitiendo velocidades de paso por curva asombrosas en sectores críticos como Flugplatz.

Transmisión: Utiliza una caja de cambios de competición a medida para gestionar el torque extremo en las exigentes subidas del trazado. Frédéric Vervisch: el encargado de domar a la bestia Para lograr esta marca, Ford Racing confió en el talento de Frédéric Vervisch, piloto oficial de la marca y doble ganador de las 24 Horas de Nürburgring. Vervisch, quien recientemente hizo historia con el Mustang GT3 en las 24 Horas de Daytona 2025, describió la experiencia como algo inigualable.

"El coche es un arma absoluta, una verdadera extensión de tu voluntad. Establecer estos récords es un sueño hecho realidad, una prueba de lo que se puede lograr cuando la pasión se une a la precisión", afirmó el piloto belga tras la hazaña.